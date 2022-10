Las Vegas au centre de compétitions serrées pour le Sénat et le gouverneur

LAS VEGAS (AP) – Dans une salle de réunion juste au nord de Las Vegas Boulevard, où les casinos se dressent comme des phares étincelants d’amusement, Ted Pappageorge a lancé un appel à l’action plus sombre et urgent avant les élections du mois prochain.

Pappageorge, chef du syndicat des travailleurs des casinos fortement latinos, a déclaré aux centaines de membres du syndicat le week-end dernier que le gouverneur démocrate du Nevada, Steve Sisolak, et la sénatrice américaine Catherine Cortez Masto, étaient des «guerriers» pour les travailleurs dont les emplois ont été durement touchés par le pandémie tandis que les républicains qui pourraient les vaincre en novembre sont «extrêmes».

« Nous allons riposter. Êtes-vous prêt à vous battre ? Pappageorge a dit des acclamations et des applaudissements alors que les barmans, les cuisiniers, les serveurs et les femmes de ménage se préparaient à frapper aux portes et à voter au nom des candidats démocrates du Nevada, selon une vidéo de l’événement.

De l’autre côté de la ville au même moment, dans un centre commercial d’une communauté de retraités où les voiturettes de golf partagent la rue avec les voitures, Joe Lombardo, le candidat républicain au poste de gouverneur, a déclaré à une foule d’environ 100 personnes : “Cette élection, vous devez demander à un question : Votre vie est-elle meilleure aujourd’hui qu’il y a quatre ans ?

“Non!” le public a crié en réponse. “C’est la réponse commune”, a déclaré Lombardo.

Les deux rassemblements ont lancé une intense période de vote anticipé de deux semaines dans un État qui pourrait façonner l’avenir politique du pays. Une grande partie de l’accent est mis sur Las Vegas, la Mecque du jeu qui stimule l’économie de l’État et abrite les trois quarts de la population de l’État. Si les démocrates veulent remporter des victoires, ils doivent augmenter la participation ici pour compenser la force du GOP dans les communautés rurales qui dominent le reste de l’État.

Le comté de Clark, qui comprend Las Vegas, compte environ 1,3 million d’électeurs inscrits.

Jusqu’à présent, les chiffres présentent une image mitigée. La participation précoce en personne à Las Vegas a été légère au cours du week-end, avec seulement environ 19 000 électeurs votant en personne les deux premiers jours. Mais le vote par correspondance, un processus privilégié par les démocrates, était plus fort, avec environ 41 500 votes exprimés. Environ 20 000 de ces votes provenaient de démocrates enregistrés, contre environ 10 600 de républicains. Les autres ont été exprimés par des électeurs non affiliés ou tiers.

Le manoir du gouverneur et le siège occupé par Cortez Masto, le premier Latina au Sénat américain, sont considérés comme deux des meilleures chances du Parti républicain de renverser les bureaux à l’échelle de l’État à travers le pays. Son adversaire est le républicain Adam Laxalt, dont le nom est bien connu en tant qu’ancien procureur général et petit-fils de l’ancien sénateur Paul Laxalt du Nevada.

Les gagnants pourraient être déterminés par les circonstances sociales et économiques uniques à Las Vegas.

La hausse des coûts qui se fait sentir à l’échelle mondiale porte ici un double coup de poing. La population fortement ouvrière de la ville est pincée par la hausse des prix des produits d’épicerie et l’essence reste supérieure à 5 $ le gallon. De plus, les coûts plus élevés aux États-Unis et dans le monde signifient que les touristes peuvent dépenser moins lorsqu’ils visitent, s’ils le font même.

Le républicain Jeffrey Burns, gestionnaire immobilier et chef à Las Vegas, a déclaré qu’il avait voté “républicain jusqu’au bout” parce que tout ce que font les démocrates au pouvoir “est tellement complètement à l’envers”.

Il a dit qu’il voulait que Laxalt soit un républicain conservateur au Sénat et arrête d’approuver “la dépense de tonnes et de tonnes d’argent comme le fait Masto”.

Burns a déclaré qu’il souhaitait que les États-Unis soient indépendants en matière d’énergie et considère les prix élevés du gaz comme un signe clair de problèmes, mais les pénuries de la chaîne d’approvisionnement sont toujours perceptibles.

“Comme, je vais chercher des œufs”, a déclaré Burns. « Et il n’y a tout simplement pas d’œufs. Et c’est comme, pourquoi n’y a-t-il pas d’œufs? C’est juste bizarre.

George Trachtman, un démocrate et avocat qui vit dans la ville d’Enterprise, a déclaré avoir voté pour Cortez Masto et Sisolak. Trachtman a déclaré que les conditions économiques ne sont pas aussi mauvaises qu’elles sont décrites.

“Si je vais sur le Strip, je vois des tonnes de gens là-bas qui s’amusent et s’amusent”, a-t-il déclaré. Il a ajouté qu’il était allé dans un centre commercial la veille et qu’il n’avait pas trouvé de place de parking car il y avait trop de monde.

“Cela ne semble pas être une récession ou que nous nous dirigeons dans cette direction”, a-t-il déclaré. “Et je comprends que les taux d’intérêt augmentent, donc les choses vont ralentir. Mais en ce moment, les choses semblent aller mieux que ce qui est rapporté. »

Peut-être qu’aucun État n’a été plus durement touché économiquement par la pandémie que le Nevada dépendant du tourisme, où les casinos ont été fermés pendant deux mois et demi et le chômage à un moment donné a dépassé 28% – le pire du pays et le pire de tous les États depuis la Grande Dépression .

Plus de deux ans plus tard, le chômage est bien inférieur à 4,4 %. Mais c’est le troisième pire aux États-Unis, mieux que l’Illinois et le district de Columbia. Les gains des casinos, un indicateur économique clé, ont considérablement augmenté, tout comme le nombre de visiteurs et la participation aux congrès, mais ceux-ci ne sont pas revenus aux niveaux d’avant la pandémie. Trois casinos qui n’ont jamais rouvert sont rasés et environ 10 % des 60 000 membres de l’Union culinaire sont toujours sans emploi.

Les membres du syndicat se transforment tous les deux ans en une force politique ici, appelant les électeurs et frappant aux portes au nom des candidats démocrates, en particulier dans les quartiers multilingues et ouvriers de la ville.

Leur salle syndicale est devenue une étape incontournable pour les démocrates, surtout une fois que les bulletins de vote commencent à être déposés.

“Je sais de quoi parle ce combat”, a déclaré Cortez Masto à la foule. « Il s’agit d’emplois bien rémunérés. Il s’agit de soins de santé abordables. Il s’agit de s’assurer que nous pouvons prendre notre retraite dans la dignité.

“Ils nous ont soutenus quand nous en avions besoin”, a déclaré Pappageorge à propos des candidats démocrates qui l’accompagnaient. Après que ses remarques aient été traduites en espagnol, il a ajouté : “Nous allons les sauvegarder maintenant.”

Dans toute la ville, les républicains étaient décidément optimistes car ils prévoyaient qu’une «vague rouge» arriverait au Nevada.

Les nominés du GOP se sont rendus dans un centre commercial parsemé de palmiers dans un grand bus portant le nom de “Laxalt” et sont sortis alors que la chanson “Only in America” ​​du duo country Brooks & Dunn jouait et la foule d’environ 100 personnes applaudissait et acclamé. Bien que plusieurs dans la foule portaient des chapeaux “Trump”, personne n’a mentionné le nom de l’ancien président.

Laxalt s’est moqué de Cortez Masto pour ne pas avoir organisé d’apparitions électorales avec le président Joe Biden et a déclaré que l’État “ne peut pas se permettre une semaine de plus de l’économie Joe Biden-Catherine Cortez Masto”.

“Les gens sont aussi contrariés qu’ils ne l’ont jamais été par ce qui se passe en Amérique”, a-t-il déclaré. «Nous avons une opportunité ici au milieu d’une vague rouge pour une élection de transformation, pour transformer notre État, pour reprendre notre pays. C’est votre travail pour les deux prochaines semaines.

Michelle L. Price, Associated Press