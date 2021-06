Las Vegas Aces @ Washington Mystics: les hôtes reviennent d’une longue mise à pied de la WNBA mais il manque toujours Elena Della Donne | Nouvelles de la NBA

Les Washington Mystics n’ont pas joué un match depuis huit jours alors qu’ils se préparent à accueillir les As de Las Vegas samedi soir.

Les Mystics ont subi une défaite de cinq points contre le Connecticut Sun la dernière fois le 28 mai. Dans ce match, Tina Charles a marqué 29 points, Ariel Atkins a ajouté 20 points et Myisha Hines-Allen a réussi un double-double.

Tina Charles, sept fois All-Star de la WNBA et ancienne MVP, continue de mener les Mystics en marquant, avec une moyenne de 26,7 points, 8,3 rebonds et un tir de 46,8% sur le terrain au cours des six premiers matchs de la saison.

Match en direct WNBA 3: Las Vegas @ Washington 05.06 1800



samedi 5 juin 18h00





Pour les As, Kelsey Plum, qui a raté six matchs en raison des qualifications olympiques 3×3, est revenue dans l’alignement lors de la victoire 94-82 de jeudi soir contre le New York Liberty. A’ja Wilson a réalisé une performance incroyable, marquant 30 points et prenant 13 rebonds.

Wilson, le meilleur marqueur des As, a récolté en moyenne 18,1 points par match tout au long de la saison.

Lorsqu’on lui a demandé comment les Mystics s’efforceraient de la faire taire, Charles a déclaré: « En termes de communication [the team] s’améliore du côté défensif. »

Avec Elena Delle Donne toujours absente pour les Mystics, l’entraîneur-chef Mike Thibault s’est appuyé sur d’autres joueurs pour briller sur le terrain. Natasha Cloud mène l’équipe pour les passes décisives, avec une moyenne de 4,2 par match et Ariel Atkins a en moyenne un sommet en carrière de 16 points par match avec 42,3% de tirs sur le terrain.

Sydney Wiese a marqué ses quatre premiers tirs à trois points avant de sortir à mi-chemin du troisième quart de l’affrontement des Mystics avec le Sun la semaine dernière après avoir roulé sa cheville droite. C’était la même cheville qu’elle a roulée la saison dernière avec les Sparks, selon Thibault. Jeudi, le Washington Post a rapporté qu’il est peu probable que Wiese revienne cette semaine.

En ce qui concerne l’alignement sain des grands joueurs des As, Thibault a fait référence à la demi-finale 2019 des séries éliminatoires de la WNBA (où les Mystics ont remporté la série 3-1 avant de se qualifier pour la finale de la WNBA et de remporter le titre), comme exemple de la façon dont son l’équipe abordera le match de manière tactique.

WNBA : les matchs de samedi As de Las Vegas vs Les mystiques de Washington Ciel de Chicago vs Les étincelles de Los Angeles Liberté new-yorkaise vs Soleil du Connecticut

Il a déclaré: « Nous avons gagné notre avantage en les étalant, en les faisant sortir de leur zone de confort devant le panier. »

L’Entertainment & Sports Arena est prêt à accueillir près de 2 100 fans de Mystics pour le match de samedi, le plus grand nombre depuis les éliminatoires de la WNBA 2019.