Las Vegas Aces Down Connecticut Sun pour décrocher le titre

La garde Chelsea Gray a marqué 20 points et distribué six passes décisives dimanche alors que les Aces de Las Vegas ont battu le Connecticut Sun 78-71 pour remporter le titre NBA féminin 2022.

Les Aces ont remporté leur premier titre WNBA dans l’histoire de la franchise, battant le Sun trois matchs contre un dans la série de titres au meilleur des cinq.

La victoire était le premier grand championnat de sport professionnel pour un club basé à Las Vegas – où les Aces se sont installés en 2018 après le lancement de la franchise sous le nom d’Utah Starzz en 1997 et ont déménagé à San Antonio, au Texas, en 2003.

C’était aussi très agréable, a déclaré Gray, après la chute des Aces en cinq matchs contre le Phoenix Mercury lors des séries éliminatoires de la saison dernière.

“Nous n’avons pas aimé ce sentiment que nous avions l’année dernière”, a déclaré Gray, qui a été nommé MVP des finales de la WNBA.

“C’était un moment difficile mais ça a forgé le caractère. Il préparait quelque chose pour l’année suivante.

Becky Hammon, qui a joué pour l’équipe de San Antonio, est devenue la première entraîneure-chef de l’histoire de la WNBA à remporter un titre lors de sa première saison au travail.

La joueuse de 45 ans avait été assistante du légendaire entraîneur des San Antonio Spurs, Gregg Popovich, pendant huit saisons NBA avant que le propriétaire des Aces, Mark Davis, ne l’embauche en décembre dernier pour prendre la barre.

Les As, menés par l’attaquant par excellence de la ligue A’ja Wilson, ont obtenu le meilleur record de la ligue en saison régulière à 26-10 et étaient les têtes de série des séries éliminatoires.

Wilson a récolté 11 points et récolté 14 rebonds lors du match décisif de dimanche, que les As ont mené par 10 points avant de repousser une série d’offres de retour du Sun.

La réserve des As Riquna Williams a ajouté 17 points, un sommet de la saison, drainant un poignard à trois points en retrait sur le garde du soleil Kelsey Plum au quatrième quart qui a poussé les fans du Connecticut vers les sorties.

“C’est incroyable”, a déclaré Wilson, qui a également été le joueur défensif de l’année de la ligue cette saison. « Je dis tout le temps que je ne serais pas là où je suis aujourd’hui sans mes coéquipiers. Mais gagner un championnat est quelque chose que personne ne pourra jamais vous enlever et une fois que vous avez compris cela, vous êtes dans les livres pour toujours.

“Ce moment ici, cette année ici est quelque chose que je n’oublierai jamais.”

Hammon a déclaré son premier titre WNBA en tant que joueur ou entraîneur était “un peu surréaliste”.

“Ce dont je suis le plus fier, c’est que nous sommes devenus une vraie équipe ici, et une équipe qui se soucie les unes des autres et se fait confiance”, dit-elle.

C’était plus de déception pour le championnat pour le Sun.

L’attaquante du Connecticut Alyssa Thomas a réalisé un triple-double pour le deuxième match consécutif, mais le Sun, qui était classé troisième, reste à la recherche d’un premier titre WNBA.

