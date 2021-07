Las Vegas Aces a établi un nouveau record de franchise dans la victoire sur Atlanta Dream | Nouvelles de la NBA

Kelsey Plum a marqué 23 points et les Aces de Las Vegas ont établi un record de franchise pour les points avec une victoire de 118-95 sur l’Atlanta Dream dimanche.

A’ja Wilson a ajouté 19 points et neuf rebonds, Dearica Hamby a marqué 18 points et Liz Cambage a récolté 17 points et 10 rebonds pour les As (14-4).

Courtney Williams a mené le Dream (6-11) avec 19 points.

La victoire des As signifie qu’ils restent à égalité avec Seattle pour la tête de la WNBA après que le Storm ait battu Los Angeles plus tard dimanche.

En effet, Breanna Stewart avait 21 points et Sue Bird s’est hissée à la sixième place de la liste des buteurs en carrière de la WNBA lors de la victoire de Seattle sur Los Angeles.

Bird a dépassé Katie Smith (6 452) avec les premiers points du match, un à trois points, et a terminé avec 13 pour le match et 6 464 au total.

















Le jeu a aidé à montrer la profondeur de la tempête car ils étaient sans All-Star Jewell Loyd blessé.

Ezi Magbegor a ajouté 20 points pour le Storm (14-4). Brittney Sykes et Erica Wheeler ont récolté 19 points chacune pour les Sparks (6-11).

Les sœurs Samuelson – Karlie of the Sparks et Katie Lou of the Storm – se sont affrontées pour la première fois.