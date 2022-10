L’AS tu vue? Une famille québécoise demande aux résidents de l’Ontario de l’aider à résoudre une disparition de 14 ans

Guy Salicco et sa femme dormaient dans leur Hawkesbury, Ont. à la maison quand leur sonnette a sonné.

Il était 2 heures du matin par une nuit froide et humide de décembre 2009. Salicco a déclaré que lorsqu’il a ouvert la porte, il s’est retrouvé face à face avec Marilyn Bergeron, une jeune femme qui avait disparu de Québec l’année précédente.

Mais il ne le savait pas à l’époque. Il n’a réalisé qui s’était présenté à sa porte que trois mois plus tard, lorsqu’il a vu une photo de Bergeron en ligne.

Maintenant, 14 ans et huit mois après sa disparition, la famille de Bergeron demande aux résidents de l’Ontario de se manifester, comme l’a fait Salicco, s’ils ont vu Marilyn.

Sa mère, Andrée Béchard, a déclaré que dans les années qui ont suivi sa disparition, de nouvelles informations suggèrent que leur fille pourrait se trouver quelque part en Ontario.

Si quelqu’un sait quelque chose, “nous vous demandons de rompre votre silence, de lâcher votre secret, de nous libérer de quinze ans de souffrance”, a déclaré Béchard.

Bergeron, qui avait 24 ans au moment de sa disparition, a été vue pour la dernière fois le 17 février 2008. Elle a quitté le domicile familial pour se promener et n’est jamais revenue. (Radio Canada)

Apparu en détresse

Lorsque Salicco a ouvert la porte ce soir-là, il a dit que la femme devant lui était “froide, frêle, mouillée” et à peine habillée pour le temps. Tout ce qu’elle avait était une veste légère, un T-shirt blanc, un jean et des talons hauts.

Et elle pleurait. Selon Salicco, elle a dit qu’elle cherchait quelqu’un à Hawkesbury et a demandé si elle pouvait entrer et utiliser le téléphone.

Il la laissa entrer. Ils lui donnèrent une serviette pour se sécher et se réchauffer. Salicco a dit qu’elle avait essayé d’appeler quelqu’un, mais qui que ce soit n’a pas répondu. Bergeron s’est alors tourné vers eux et leur a demandé s’ils savaient où se trouvait la rue Chamberlain.

Il a fait. Salicco a dit qu’il n’y avait que quelques pâtés de maisons et a proposé de la conduire.

“Elle ne voulait pas. Elle a dit qu’il n’y avait que quelques rues sur la route, alors elle marchera”, a-t-il déclaré.

À ce moment-là, Salicco a déclaré qu’elle s’était calmée et a commencé à s’excuser abondamment de les avoir dérangés si tard dans la nuit. Il a dit qu’elle ne semblait pas ivre ou sous l’influence de drogues.

Environ 10 ou 15 minutes après avoir sonné à leur porte, il a dit qu’elle était partie à pied. Il n’a jamais eu son nom.

Salicco a déclaré que ni lui ni sa femme n’avaient pensé à appeler la police à l’époque, car cela ressemblait à quelqu’un qui était perdu.

Ce n’est que trois mois plus tard environ, en mars, qu’il a vu une photo du Bergeron disparu en ligne.

“C’était comme, ‘Oh mon Dieu, c’est elle !'”

Elle était blonde, pas brune, mais Salicco a dit qu’il l’avait immédiatement reconnue. Bergeron avait été blonde dans le passé, selon des photos montrées par sa famille vendredi.

La famille a montré cette photo de Marilyn Bergeron aux cheveux blonds lors d’une conférence de presse vendredi. (Famille Bergeron)

Salicco a fait sa déclaration à la police du Québec en 2010, mais l’information a été rendue publique pour la première fois vendredi.

Mme Béchard s’est dite « sûre à 99,9 % » que la femme rencontrée par Salicco était Bergeron.

“J’ai vu ma fille dans chaque description qu’il a faite de cette jeune femme”, a-t-elle déclaré.

Conseils « crédibles » de Hawkesbury

Bergeron, qui avait 24 ans au moment de sa disparition, a été vue pour la dernière fois par sa famille le 17 février 2008. Elle a quitté son domicile pour se promener et n’est jamais revenue.

L’enquête policière a déterminé qu’elle s’est rendue à un guichet automatique et a tenté de retirer de l’argent, puis a effectué un achat dans un Café Dépôt à Saint-Romuald, au Québec. Elle n’a pas été revue.

Dans les jours qui ont précédé sa disparition, Bergeron était retournée vivre dans la maison familiale de Québec, après avoir vécu à Montréal pendant environ trois ans. Elle a dit qu’elle ne se sentait pas en sécurité dans la ville.

Sa mère avait l’impression qu’elle “portait quelque chose de lourd”, disant que sa fille éclaterait souvent en sanglots – et bien qu’on lui ait demandé plusieurs fois, Marilyn ne dirait pas ce qui s’était passé.

Andrée Béchard, la mère de Bergeron, a déclaré que dans les années qui ont suivi la disparition de sa fille, de nouvelles informations suggèrent que leur fille pourrait être en Ontario. (Radio Canada)

Béchard a déclaré qu’elle espérait que le récit de Salicco en convaincrait d’autres, en particulier ceux de l’Ontario, de se manifester.

L’avocat de la famille, Marc Bellemare, a déclaré qu’une vingtaine de conseils crédibles placent Bergeron à Hawkesbury à peu près au même moment où Salicco l’a vue, en 2009. Ils espèrent recevoir plus d’informations de résidents de l’Ontario qui l’auraient peut-être vue depuis.

Bellemare a dit que c’était “énorme” que Bergeron soit probablement en vie en décembre 2009, un an et demi après sa disparition.

Béchard a déclaré qu’une nouvelle équipe avec la police de Québec a repris l’enquête il y a deux ans, examinant l’affaire depuis le tout début. La famille a également été en contact avec les forces policières de l’Ontario.

Avec un regard neuf et de nouvelles techniques, Béchard a dit qu’elle espère qu’ils pourraient enfin avoir des réponses.

“Si elle a une nouvelle vie et veut rester seule, nous respecterons cela”, a-t-elle déclaré.

Mais Béchard dit qu’ils sont aussi réalistes.

« Nous l’avons peut-être perdue. Mais si nous l’avons perdue… nous devons mettre fin à ce cauchemar.