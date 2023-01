L’as russe triomphe du favori de sa ville natale à l’Open d’Australie (VIDEO)

Daniil Medvedev a été finaliste perdant du tournoi au cours des deux dernières années

La star du tennis russe Daniil Medvedev semble en bonne voie pour ce qui serait une troisième finale consécutive de l’Open d’Australie après avoir battu le héros local John Millman en deux sets (7-5, 6-2, 6-2) pour se qualifier pour le troisième tour. du premier Grand Chelem de cette année mercredi.

Medvedev, 26 ans, a surmonté un départ inhabituellement lent dans un premier set qui a vu son service brisé trois fois pour finalement réclamer le cadre d’ouverture, bien qu’il n’ait pas réussi à convertir son premier point de set.

Cependant, les affaires sont devenues comme d’habitude dans les deuxième et troisième sets pour le natif de Moscou – assurant une double pause dans le deuxième pour ouvrir une avance considérable.

Et tout signe d’une riposte de Millman dans le troisième a été rejeté par l’impressionnante sélection de tirs de base de Medvedev alors qu’il cherchait à prolonger une course qui ne l’avait vu perdre que deux fois lors des deux précédents Open d’Australie.

Une autre course vers la finale le verrait devenir le quatrième homme de l’ère Open à atteindre trois finales consécutives à Melbourne, et il pourrait être stimulé par la nouvelle que l’homme qui l’a battu l’année dernière, Rafael Nadal, a été étonnamment éliminé par le Mackenzie McDonald non annoncé.

“Je pense que c’était un grand match. Le score des deuxième et troisième sets ne reflète pas ce qui s’est passé sur le terrain», a déclaré Medvedev par la suite, avant de rendre hommage à son adversaire.

“Premier set, il a réussi à me breaké trois fois, ce qui n’arrive pas si souvent que ça. Je suis un peu déçu de moi-même, mais il a joué de manière incroyable. Grand crédit à John.

“Physiquement, c’était dur pour nous deux. A un moment du premier set, je me demandais comment j’allais gérer ça.

“J’étais déjà assez fatigué; mais j’ai dû continuer et sur une balle de break pour moi, j’ai fait un tir croisé qu’il n’a même pas couru. J’ai réalisé alors que c’était aussi dur pour lui. Ce n’était pas facile dans le premier set.

“Je pense que j’y allais un peu trop parfois, alors dans les deuxième et troisième j’ai commencé un peu plus lentement, et je me disais : ‘OK John, si tu veux me battre, jouons des échanges de 40 coups !’ J’ai réussi à être un peu plus cohérent.”

Medvedev participera au troisième tour vendredi, lorsqu’il affrontera l’Américain Sebastian Korda ou le Japonais Yosuke Watanuki.

Ailleurs mercredi, la 18e tête de série Karen Khachanov a eu besoin de quatre sets pour battre un autre joueur australien, Jason Kubler, tandis qu’une autre Russe, Anastasia Potapova, a contourné l’Américaine Sloane Stephens en deux sets.

Il y a eu une surprise notable en Down Under, cependant, alors que la huitième tête de série russe Daria Kasatkina a été facilement battue par sa compatriote non tête de série Varvara Gracheva en deux sets (6-1, 6-1).