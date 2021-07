Se penchant fréquemment d’épuisement avant de servir et nécessitant des soins médicaux à plusieurs reprises pendant le match de mercredi, Medvedev a été à un moment donné par l’arbitre Carlos Ramos demandé s’il était capable de continuer.

« Que puis-je faire? Je vais bien. Je peux finir le match, mais je peux mourir », répondit le Russe, avant de parler de « responsabilité. »

un moment très métallique dans le tennis olympique en ce moment alors que Medvedev demande avec désinvolture ce qui se passera s’il meurt sur le terrain pic.twitter.com/kotZxePtEw – Timothy Burke (@bubbaprog) 28 juillet 2021

Les températures sur le terrain ont atteint 31C (88F), mais l’indice de chaleur les a fait ressembler davantage à 37C (99F).

Medvedev a d’abord eu besoin d’un traitement pour un problème abdominal alors qu’il menait 5-2 dans le premier set, et avait besoin d’une autre pause médicale lorsqu’il était mené 4-3 dans le second.

Daniil Medvedev est vraiment aux prises avec une maladie et une blessure abdominale. Il se débat dans la chaleur/humidité brutale. Le Russe mène 6-2 3-4 pic.twitter.com/8xMJHIA5Uz — Vansh ! (@vanshv2k) 28 juillet 2021

Les deux joueurs ont bénéficié d’une pause de 10 minutes entre les deuxième et troisième sets en raison des conditions extrêmes, et Medvedev a reçu plus de traitement dans le dernier set lorsqu’un entraîneur est venu sur le terrain pour masser son bras et sa cuisse gauche.

L’adversaire de Medvedev prenant son temps entre les services, Fognini a fait une figure frustrée de l’autre côté du filet, envoyant sa raquette dans le sol à la fin du match.

Medvedev, qui représente l’équipe du Comité olympique russe (ROC), affrontera ensuite la sixième tête de série espagnole Pablo Carreno Busta dans les huit derniers.

Cependant, les scènes de mercredi augmenteront la pression sur les organisateurs concernant les conditions que les joueurs sont obligés de subir.

Medvedev et le numéro un mondial serbe Novak Djokovic se sont demandé pourquoi les matchs ne pouvaient pas être déplacés en soirée pour éviter la chaleur suffocante.

Après avoir battu son rival kazakh Alexander Bublik lors d’un match exténuant au premier tour, Medvedev avait déclaré qu’il s’agissait d’un « plaisanter » que les joueurs n’avaient droit qu’à une période de transition de 60 secondes.

« Je pense que le fait que nous n’ayons qu’une minute entre les changements est une blague… Cela devrait être 1h30 comme dans les autres tournois. Medvedev avait fulminé.

« Mais il faut jouer. C’est les Jeux Olympiques, tu vas chercher la médaille. Vous n’êtes pas ici pour pleurer à cause de la chaleur.

Après les scènes de mercredi, les fans ont décrit le match de Medvedev avec Fognini comme frôlant un « pantomime » tout en craignant pour la santé des joueurs – pointant du doigt les diffuseurs olympiques américains NBC sur le calendrier des événements.

Dans un match qui a basculé au bord de la pantomime, Medvedev bat Fognini 6-2 3-6 6-2. Les conditions étaient brutales. À un moment donné, Medvedev a déclaré à l’arbitre : « Je peux finir le match, mais je peux mourir. Si je meurs, qui en assumera la responsabilité ? » (h/t @tumcarayol)#Jeux olympiques#Tokyo2020 – Le podcast de tennis (@TennisPodcast) 28 juillet 2021

Je ne sais pas comment il a fait, je ne pense pas même qu’il comprenne comment il a fait mais, après s’être demandé qui serait responsable s’il mourait sur le terrain, l’incroyable Daniil Medvedev remporte le match le plus ridicule de l’année. – Oleg S. (@AnnaK_4ever) 28 juillet 2021

Chaque fois que quelque chose arrive avec la chaleur, @NBCOlympics devrait être honteux.. Medvedev a demandé: « Si je meurs, qui assumera la responsabilité ». Réponse simple – NBC !!!#Tokyo2020 – Kapil Choudhary (@kapil857) 28 juillet 2021

Medvedev, 25 ans, devra désormais récupérer à temps pour affronter Carreno Busta, sachant qu’il devra probablement faire face aux conditions ainsi qu’à son adversaire.