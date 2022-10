L’as russe décroche son premier titre

Anna Blinkova a triomphé à l’Open de Transylvanie

La Russe Anna Blinkova a remporté un premier titre en simple sur le circuit WTA en battant l’Italienne Jasmine Paolini lors de la finale de l’Open de Transylvanie en Roumanie dimanche.

Blinkova l’a emporté dans une bagarre en trois sets contre son adversaire de rang supérieur, remportant une victoire 6-2 3-6 6-2 dans un combat d’une durée d’une heure et 41 minutes.

Le titre est une première pour Blinkova dans une épreuve en simple au niveau WTA et est intervenu après que la joueuse de 24 ans ait progressé dans les qualifications lors de la pièce maîtresse du court en dur à Cluj-Napoca.

“Je me sens tellement bien et je ne peux même pas décrire mes émotions car je viens de terminer un match très difficile” a déclaré Blinkova par la suite, après avoir posé avec un homme en costume de «Dracula» conformément au lieu du tournoi.

Le qualifié devient le champion à Cluj 🏆 Anna Blinkova bat Paolini en trois sets au @TransylvaniaOpn pour décrocher son premier titre au niveau du Tour !#TO2022 pic.twitter.com/cqM6jYBhhW – wta (@WTA) 16 octobre 2022

“En fait, tous les matchs ont été très difficiles, et je suis extrêmement heureux de pouvoir relever tous les défis et de rester mentalement fort et mentalement stable.”

Le résultat a permis à Blinkova de revenir dans le top 100 du classement WTA pour la première fois cette année alors qu’elle se hissait à la 79e place du classement mis à jour lundi, augmentant de 59 places.

La joueuse née à Moscou possède la meilleure note en carrière de numéro 54 mondiale, qu’elle a obtenue en février 2020.

Blinkova est également devenue la cinquième gagnante du titre en simple féminin WTA de la Russie en 2022, après les succès précédents de Daria Kasatkina, Anastasia Potapova, Ekaterina Alexandrova et Liudmila Samsonova.

Ailleurs dans le classement féminin mis à jour, Kasatkina est restée à la 11e place, une place devant sa compatriote Veronika Kudermetova.

La Russe Alexandrova a gagné une place au numéro 19 mondial lundi, tandis que Samsonova a également amélioré une place au numéro 22.

Le numéro un russe Kasatkina reste en lice pour une place aux finales WTA de fin de saison à Forth Worth, au Texas, plus tard ce mois-ci.

Le joueur de 25 ans est septième dans la course à l’événement, avec huit places à gagner.

La compatriote Alexandrova est juste en dehors de la lice au numéro neuf de la course.

Pendant ce temps, la Polonaise Iga Swiatek continue de dominer le classement WTA et est bien en tête en tant que numéro un mondial avec 10 355 points, soit plus du double du total de son challenger le plus proche, Ons Jabeur.

Swiatek, 21 ans, a remporté son huitième titre de la saison avec une victoire à l’Open de San Diego dimanche.