L’AS Roma subit une défaite dévastatrice face à l’Udinese

L’AS Roma a subi dimanche son premier revers de la saison face à l’Udinese. Cependant, l’aspect le plus choquant de la défaite a été le score, perdant 4-0 contre le club surnommé The Little Zebras.

Au début du match, la Roma était sur une course impressionnante pendant les premières semaines de la saison de Serie A 2022/23. Avant le match contre l’Udinese, seule la Juventus avait marqué un but contre l’équipe italienne de la capitale en quatre journées. Cette défaite fait reculer la Roma au classement à la cinquième place, s’éloignant de la première place, actuellement à égalité entre Naples et Milan.

Dès le départ, l’Udinese était au top. Rick Karsdorp, le défenseur néerlandais, et le gardien portugais Patrício n’ont pas aidé le moral de leur équipe. Les deux joueurs ont été blâmés pour les deux premiers buts encaissés de l’AS Roma. À partir de là, la Roma était de mauvaise humeur pour le reste du match.

La troisième victoire consécutive de l’Udinese place l’équipe des Bianconeri dans une égalité à trois pour la troisième place de la Serie A. Cependant, ils occupent actuellement la quatrième place sur la Roma au total.

Place à l’optimisme pour les supporters de l’AS Roma

Malgré la défaite face à l’Udinese, la Roma a débuté la Serie A 2022/23 de manière robuste. Après avoir remporté la Ligue Europa l’an dernier, l’équipe rom de Jose Mourinho cherche à remporter la Serie A cette saison. La dernière fois que la Roma a remporté le Scudetto, c’était en 2000/01, sous le règne épique de Francesco Totti, la légende du club. Un championnat Scudetto pour un club comme la Roma équivaut à dix Scudetti pour une puissance comme la Juventus. Par conséquent, Mourinho cherche à rebondir la semaine prochaine lorsque la Roma jouera contre Empoli lors de la sixième semaine le 12 septembre.

En tant qu’obstacle, cependant, le club a été en proie à des blessures. Après être revenu d’une convalescence éprouvante après une blessure au genou, le milieu de terrain offensif Nicolò Zaniolo a fait la une des journaux au début de la saison 2022/23 pour la Roma. Malgré sa blessure, l’Italien aurait été une cible pour Tottenham d’Antonio Conte avant la fin du délai de transfert. Le lien entre Zaniolo et les Spurs était malgré la récente blessure du milieu de terrain. Néanmoins, la saison de Zaniolo avec la Roma est écourtée de quatre semaines en raison d’une luxation de l’épaule contre Cremonese, lorsqu’un tacle agressif d’un défenseur a propulsé Zaniolo dans l’herbe.

Roberto Pereyra 🤝 Sandi Lovric L’Udinese prend une avance de 4-0 sur la Roma 😳 pic.twitter.com/klh8SYC1sx – CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) 4 septembre 2022

Cependant, la blessure est associée à la jambe fracturée de Georginio Wijnaldum, obligeant le milieu de terrain néerlandais à rester sur la liste des personnes handicapées pendant une durée limitée.

Crédit photo : IMAGO / ZUMA Wire