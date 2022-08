L’AS Roma signe Andrea Belotti de Turin

Le club de Serie A de l’AS Roma a signé dimanche l’attaquant italien Andrea Belotti pour un contrat d’un an avec la possibilité de le prolonger de deux ans supplémentaires, en fonction des performances.

Le joueur de 28 ans rejoint l’AS Roma après sept saisons à Turin, où il a marqué 100 buts en Serie A. Il portera le maillot n°11 de la Roma.

“Les progrès et l’ambition de la Roma ces derniers temps sont clairs pour tout le monde, et les deux éléments ont eu une grande influence sur moi”, a déclaré Belotti.

“A ce stade de ma carrière, je veux continuer à m’améliorer, jour après jour, et je suis ravi d’avoir l’opportunité de le faire en représentant ce club. J’ai maintenant hâte d’entendre l’hymne du club au stade, devant tous nos supporters”, a-t-il ajouté.

Belotti, qui a également représenté AlbinoLeffe et Palerme au cours de sa carrière, a atteint le double des buts dans six des sept dernières campagnes de Serie A – marquant un sommet en carrière de 26 buts pour Torino lors de la campagne 2016-17. Il compte 44 sélections et 12 buts pour l’Italie, pour qui il faisait partie de l’équipe gagnante du Championnat d’Europe l’été dernier.

“Andrea est l’un des attaquants les plus prolifiques de la Serie A et son ajout renforce encore nos rangs offensifs”, a déclaré Tiago Pinto, directeur général du club.

“Sa détermination à choisir Roma a vraiment touché une corde sensible chez nous tous et aujourd’hui nous sommes absolument ravis de pouvoir commencer cette nouvelle aventure”, a-t-il ajouté.

