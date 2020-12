ROME: L’AS Roma s’est hissée à la quatrième place de la Serie A avec une victoire 3-1 à domicile sur Torino, menacée de relégation, jeudi, aidée par un carton rouge précoce pour les visiteurs.

L’ailier arrière de 19 ans de Torino, Wilfried Singo, a reçu un deuxième carton jaune après 14 minutes pour quitter son camp pour une tâche colossale.

La Roma a fait un petit travail sur ses adversaires épuisés, alors qu’Henrikh Mkhitaryan marquait son huitième but de la saison et Jordan Veretout convertissait un penalty avant la mi-temps.

Lorenzo Pellegrini a claqué la troisième place de la Roma dans le coin supérieur au milieu de la seconde période, mais le capitaine torino Andrea Belotti a capitalisé sur une défense chaotique de l’équipe locale pour insérer une frappe de consolation dans un filet vide.

Le résultat a laissé la Roma quatrième avec 24 points, quatre de moins que le leader de l’AC Milan et à égalité avec la Juventus, troisième, tandis que Torino est deuxième avec six points et une seule victoire après 12 matchs.