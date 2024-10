Las Rocas / Ignacio Urquiza et Ana Paula de Alba

© Onnis Luqué

Description textuelle fournie par les architectes. Las Rocas est un complexe de quatre maisons situé dans la partie nord de Valle de Bravo, connue sous le nom de La Peña. Ce terrain surélevé présente des affleurements et une végétation endémique. Le site de 6 400 m2 a été traité comme une extension de la réserve naturelle adjacente et le projet vise à respecter et régénérer cet environnement.

Une analyse détaillée et précise du site était essentielle pour déterminer où positionner chaque maison afin d’avoir un impact minimal sur les ruissellements, les roches et la végétation préexistants.

Une étroite route pavée mène à la zone de service centrale du complexe, qui contient un parking, des entrepôts et des installations clés telles que des citernes, des salles de machines et des stations d’épuration. Les usagers sont invités à y laisser leur véhicule et à marcher jusqu’aux maisons par des sentiers, des marches et de petites places, les libérant immédiatement de l’environnement urbain.

Le projet est né de l’étude du programme : l’idée était de créer un système dynamique, générant différentes configurations pour optimiser les compositions pour chaque emplacement. De ce fait, les quatre maisons utilisent les mêmes modules et composants mais avec des agencements uniques en fonction de leurs caractéristiques respectives. Les volumes sont librement disposés dans six directions (avant, arrière, dessus, dessous, gauche, droite) en réponse à leurs situations spécifiques. Ce système simple et dynamique intègre l’architecture dans son contexte naturel. Ces volumes ne se touchent pas ; leur séparation crée des vides, des vues, de la lumière naturelle et une ventilation pour les intégrer adéquatement au site. À Las Rocas, une salle de bain peut être une pierre, un arbre une partie du toit et le terrain lui-même une passerelle ou un escalier : la nature définit le design.

Plan du rez-de-chaussée du site

Comme pour beaucoup de nos projets, les modules ont été conçus séparément en studio puis cartographiés sur place pour définir leur emplacement idéal. Une fois positionnés, nous avons ajouté le mobilier, en imaginant le placement des portes et fenêtres avant de les relier au couloir, un axe linéaire qui fait office de circulation horizontale et verticale, avec des dimensions, des mesures et des niveaux en fonction de l’emplacement de chaque volume à l’intérieur. le programme. Ces voies de circulation adaptent l’architecture au site et non l’inverse.

Le contraste entre les volumes fermés et l’ouverture des couloirs est conçu pour stimuler différentes sensations lors de l’habitation de ces espaces : l’enceinte de la zone de couchage contraste avec les voies de circulation ouvertes qui se rapportent directement à la végétation locale et au paysage rocheux. En plus de relier les différentes zones, le couloir capte la lumière du sud et la chaleur locale pour réguler la température des maisons grâce aux ombres projetées par les affleurements et à l’orientation nord des résidences.

Le salon et la salle à manger disposent d’une fenêtre d’angle créée par un porte-à-faux de 5 x 10 mètres, ouvrant l’espace et joignant directement l’intérieur à l’extérieur. Cette conception évite la duplication de zones – un problème courant dans les retraites rurales de Valle de Bravo – afin de garantir que ces salles sont pleinement utilisées et deviennent des éléments essentiels du programme.

La cuisine est située dans le même espace que la salle à manger et le salon et, dans certains cas, elle peut être reliée à ces espaces par une cloison coulissante. Les terrasses constituaient la dernière pièce du puzzle : elles ont été tracées sur le site pour adapter leurs dimensions aux possibilités du contexte et pour que le paysage fasse partie du projet, brouillant la frontière entre la construction et l’environnement.

La finition en stuc gris clair de Las Rocas correspond à la teinte prédominante des roches environnantes. Seuls deux autres matériaux complètent le projet : un sol en pierre texturée et le verre, toujours au ras des façades extérieures, qui s’adapte à la texture lisse des murs, en contraste frappant avec l’environnement, reflétant l’environnement et fusionnant la maison dans son contexte. Cette palette de couleurs permet une architecture discrète et simple : la composition des volumes pleins crée une sensation de légèreté ; la végétation et la nature sont conservées comme éléments principaux. Les maisons se distinguent par leur simplicité, créant un espace construit calme pour mettre le contexte en valeur.

Les aménagements intérieurs personnalisés d’Ana Paula de Alba pour chaque maison répondent aux besoins spécifiques des familles, donnant à chaque espace un caractère unique. Chaque maison a son essence, résultat de la synergie entre l’utilisateur, l’architecture et le contexte.