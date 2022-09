Iga Swiatek a riposté pour battre Aryna Sabalenka à l’US Open

La numéro un mondiale Iga Swiatek a réservé une place dans la finale de l’US Open avec une victoire de retour contre Aryna Sabalenka de Biélorussie, révélant plus tard qu’une pause dans la salle de bain l’avait aidée à se sentir “plus léger” après avoir abandonné le premier set.

La Polonaise Swiatek, 21 ans, vise un troisième titre du Grand Chelem de sa carrière, mais un premier à New York après avoir atteint la finale de samedi avec une victoire 3-6 6-1 6-4 au stade Arthur Ashe jeudi soir.

Swiatek a été contraint de riposter après avoir perdu le premier set face à un Sabalenka enflammé, la sixième tête de série qui visait une première finale du Grand Chelem après une agonie en demi-finale à deux reprises – y compris à New York l’année dernière.

Swiatek a fait une pause hors du terrain après un premier set au cours duquel son service a été interrompu trois fois, revenant pour remporter le deuxième set mais apparaissant à nouveau en danger dans le décideur à 2-4 derrière avant de revenir en force pour sauver ses espoirs de titre.

Iga Swiatek se mobilise pour atteindre le #US Open final! pic.twitter.com/5Wx9rrjqhV – Open de tennis des États-Unis (@usopen) 9 septembre 2022

Lorsque l’intervieweur Rennae Stubbs lui a demandé ce qu’elle avait “se dit” lors de son voyage aux toilettes à Flushing Meadows, Swiatek a répondu en riant : “C’est plutôt ce que j’ai fait…”

“J’avais un peu besoin d’y aller. C’est sûr, je me sentais plus léger… désolé, c’est dégoûtant !

“J’essaie d’utiliser ce temps pour vraiment essayer de réfléchir à ce qu’il faut changer et faire de la bonne façon parce que je me souviens quand j’étais plus jeune, tout ce que je faisais dans la salle de bain entre les séries quand je perdais était de pleurer”, ajouté la tête de série.

“Cette fois, je peux réellement réfléchir à ce qu’il faut changer et résoudre les problèmes.”

Cherchant à ajouter à sa paire de couronnes à Roland-Garros, Swiatek affrontera la Tunisienne Ons Jabeur lors de la pièce maîtresse de samedi.

Jabeur, 28 ans, fera des apparitions consécutives en finale du Grand Chelem après sa course à la même étape de Wimbledon en juillet, où elle a été battue par la Russe Elena Rybakina en trois sets.

Jabeur a assuré sa place en finale à New York avec une victoire dominante en deux sets contre la Française Caroline Garcia lors de leur demi-finale jeudi.

Pour Sabalenka, 24 ans, c’était plus de déception après avoir révélé que l’interdiction imposée aux joueurs biélorusses et russes à Wimbledon avait enflammé son désir de succès aux États-Unis.

Sabalenka elle-même était revenue de manière sensationnelle après un set et 1-5 contre Kaia Kanepi d’Estonie au deuxième tour à New York, mais cette fois-ci était du mauvais côté d’une riposte de Swiatek.

Sabalenka est apparue pour sa conférence de presse d’après-match avec une casquette tirée sur une partie de son visage et portant des lunettes de soleil, dans ce qui a été considéré comme un effort pour aider à masquer sa déception.

“Mon équipe n’arrête pas de me dire que je dois être fier de moi, de ce que j’ai fait ces derniers mois”, a déclaré la star née à Minsk.

« Mais je ne me sens pas comme ça. J’ai l’impression que dans ces trois demi-finales, j’ai eu tellement d’opportunités et je ne les ai pas utilisées.

“Et je suppose que j’essaie de penser que tout arrive pour une raison, et je suppose que cela me rend vraiment plus fort. Je suppose que lors de la prochaine demi-finale, je serai beaucoup plus fort en tant que joueur », ajouta Sabalenka.