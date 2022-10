L’as nigérian entre dans l’histoire du football russe (VIDEO)

Olakunle Olusegun a marqué le but le plus rapide que la Premier League russe ait jamais vu

L’ailier nigérian Olakunle Olusegun a marqué le but le plus rapide de l’histoire de la Premier League russe lorsque la star de Krasnodar a marqué après moins de neuf secondes du match contre Rostov dimanche.

L’arbitre venait juste de signaler le début du match quand Olusegun s’est accroché à une passe perdue d’un rival de Rostov, se dirigeant vers le bord de la surface de réparation et enroulant brillamment une frappe du pied droit dans le coin inférieur.

Les responsables de la Premier League russe ont confirmé plus tard que le but avait été chronométré à 8,9 secondes – éclipsant le précédent record établi par un autre Nigérian, l’ancien attaquant du Spartak Moscou Emmanuel Emenike, qui avait marqué à la 10e seconde d’un match contre Alania lors de la saison 2012/13.

Ces statistiques couvrent l’histoire de la Premier League russe, qui a été fondée en 2001, bien qu’Alexey Bychkov soit également connu pour avoir marqué pour Shinnik Yaroslavl à la neuvième seconde d’un match du Championnat de football russe en 1999.

Le but d’Olusegun, 20 ans, a donné à Krasnodar un départ parfait contre ses rivaux du sud de la Russie dimanche, et ils ont semblé en contrôle lorsque le Colombien Jhon Cordoba a doublé son avance à la 31e minute.

Mais les hôtes – dirigés par l’entraîneur de l’équipe nationale russe Valery Karpin – ont effectué un retour émouvant en seconde période, marquant trois fois en l’espace de 25 minutes pour remporter une victoire 3-2 alors que Krasnodar était gêné par un carton rouge pour le défenseur brésilien Kaio en la 57e minute.

Cette victoire a permis à Rostov de rester deuxième du classement de la Premier Liga russe avec 25 points, cinq points derrière le Zenit Saint-Pétersbourg après 12 tours de matches.

Krasnodar occupe la cinquième place du classement avec 21 points après avoir subi une troisième défaite de la campagne en cours.

La star en herbe Olusegun a rejoint Krasnodar de l’équipe bulgare Botev Plovdiv sur un contrat permanent plus tôt cette année, et jusqu’à présent, cette campagne a marqué cinq fois et fourni deux passes décisives en 12 apparitions dans toutes les compétitions pour Krasnodar.

