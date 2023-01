L’AS n’abandonnera pas sa “position neutre” sur le conflit russo-ukrainien – ministère de la Défense

Thandi Modise, ministre de la Défense et des Anciens combattants

L’Afrique du Sud accueillera les marines chinoise et russe en février pour des exercices maritimes.

Connus sous le nom d’exercice Mosi II, les exercices se dérouleront à Durban et à Richards Bay dans le KwaZulu-Natal pendant environ 10 jours.

Le ministère de la Défense et des Anciens combattants a affirmé qu’il n’abandonnerait pas sa position neutre sur la guerre russo-ukrainienne.

Malgré les critiques mondiales, l’Afrique du Sud n’abandonnera pas sa position neutre sur la guerre de la Russie contre l’Ukraine, a déclaré lundi le ministère de la Défense et des Anciens combattants.

“Contrairement aux affirmations de nos détracteurs, l’Afrique du Sud n’abandonne pas sa position neutre sur le conflit russo-ukrainien”, a déclaré le ministère dans un communiqué.

Il a ajouté qu’il “resterait ferme dans notre conviction que le multilatéralisme et le dialogue sont les clés pour débloquer une paix internationale durable”.

La Russie a envahi l’Ukraine en février de l’année dernière, déclenchant une guerre prolongée et des sanctions par l’Occident. Alors que les forces russes ont fait face à une résistance acharnée de l’Ukraine, subissant des pertes importantes, elles ont annexé quatre régions de l’Ukraine.

En octobre, l’Afrique du Sud s’est abstenue lors d’un vote des Nations Unies sur l’annexion des régions par la Russie. Auparavant, le pays s’était également abstenu lors d’un vote sur l’opportunité de suspendre la Russie du Conseil des droits de l’homme de l’ONU.

La déclaration du ministère intervient alors que le gouvernement sud-africain se prépare à accueillir la marine de l’Armée populaire de libération de Chine et la marine fédérale russe lors de l’exercice maritime multilatéral prévu du 17 au 27 février.

Connu sous le nom d’exercice Mosi II (Two), l’exercice maritime se déroulera à Durban et à Richards Bay dans le KwaZulu-Natal.

L’Afrique du Sud, comme tout État indépendant et souverain, a le droit de mener ses relations extérieures conformément à ses propres relations diplomatiques et à ses intérêts nationaux, a déclaré le gouvernement.

“L’Afrique du Sud considère l’exercice Mosi II comme une opportunité de contribuer à renforcer davantage les liens solides qui existent entre l’Afrique du Sud, la Russie et la Chine.”

Ce sera le deuxième exercice de ce type impliquant les trois forces navales. Le premier a eu lieu en novembre 2019 au Cap, a indiqué le ministère.

L’exercice de cette année verra plus de 350 membres de la Force de défense nationale sud-africaine (SANDF) de diverses branches de services et divisions participer aux côtés de leurs homologues russes et chinois, a-t-il ajouté.

La ministre de la Défense et des Anciens combattants, Thandi Modise, a déclaré qu’elle était convaincue que l’exercice “bénéficierait aux trois nations participantes”.

Elle a continué:

L’exercice envisagé bénéficiera à tous les pays concernés grâce à l’interopérabilité des systèmes navals, à l’amélioration de la gestion conjointe des systèmes de gestion des catastrophes, à la coopération maritime et aux exercices de lutte contre la piraterie.

En outre, l’exercice Mosi II servira de plate-forme aux trois pays pour partager leurs compétences opérationnelles, leur expertise et leur expérience, a-t-elle déclaré.

L’Afrique du Sud entretient des relations diplomatiques avec tous les États membres des Brics (Brésil, Russie et Chine) au niveau bilatéral, en plus des niveaux multilatéraux, a indiqué le ministère.

“Nous entretenons également des relations diplomatiques de défense avec plusieurs pays sur tous les continents du monde, puisque nous sommes devenus une partie intégrante de la communauté des nations et non plus un État paria.”

Le ministère a déclaré qu’au cours des derniers mois, l’Afrique du Sud avait eu des contacts avec des homologues du Royaume-Uni, de la République populaire de Chine, du Nigeria, de la Côte d’Ivoire et du Ghana.

Il a ajouté :

Aucun de ces pays n’a fait l’objet d’un battage médiatique, en particulier en ce qui concerne les États-Unis, où nous avons organisé l’année dernière un exercice encore plus long, connu sous le nom d’exercice Shared Accord, au KwaZulu-Natal concernant nos capacités de santé militaire.

Exercice Accord partagéplanifié et exécuté par la United States Army Southern European Task Force, comprend plusieurs exercices clés se déroulant simultanément, notamment un exercice d’entraînement médical, des exercices d’entraînement sur le terrain et un segment d’entraînement.

Les plans et budgets de la SANDF pour des exercices militaires avec d’autres nations à travers le monde, aux niveaux bilatéral et multilatéral, et l’exercice Mosi II n’ont pas fait exception, a souligné le ministère.

Il a ajouté qu’un exercice maritime biennal Oxide entre l’Afrique du Sud et la France avait eu lieu en novembre de l’année dernière à la base navale de Simon’s Town.

Pendant ce temps, la ministre des Relations internationales et de la Coopération Naledi Pandor rencontrait lundi le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, à Pretoria.