L’as français Paul Pogba fait la fête avec Ronaldinho à Miami alors qu’il met la misère de l’Euro 2020 derrière lui (VIDEO)

Bien qu’il ait inscrit l’un des meilleurs buts du tournoi dans la lucarne du filet de Yann Sommer dans les derniers stades des huitièmes de finale de l’affrontement entre la France et les Suisses pour donner à la France une avance de 3-1 à seulement 15 minutes de la fin, le football a une fois de plus prouvé l’adage selon lequel il s’agit d’un « vieux jeu drôle » lorsque la Suisse a rattrapé les Français avec deux buts en retard pour amener le match aux tirs au but – avec Kylian Mbappe ratant le coup de pied crucial pour envoyer les Français emballer.

Les fans de football – et en fait Pogba lui-même – se seraient probablement attendus à ce que la France soit impliquée dans les demi-finales, dont la première a lieu mardi lorsque l’Espagne et l’Italie s’affrontent à Wembley.

Mais si Pogba ne partage pas le terrain avec Marco Verrati ou Alvaro Morata dans le match à enjeux élevés d’aujourd’hui, il s’est au moins retrouvé en bonne compagnie après s’être envolé pour la Floride après l’Euro – où il a été aperçu en train de vivre avec Ronaldinho. dans une discothèque de Miami.

Pogba et Ronaldinho se rattrapent à Miami pic.twitter.com/xlhjE4wWiW – ESPN FC (@ESPNFC) 6 juillet 2021

Pogba, qui est à Miami avec sa femme et ses enfants, a été aperçu dans la région avec la star de la Juventus Paulo Dybala, absente de l’équipe argentine de la Copa America en raison de problèmes de forme physique. La paire a également été aperçue avec un autre ancien de la Juventus, Blaise Matuidi, dernièrement de l’équipe MLS de David Beckham, Inter Miami.

Les trois ont également été vus dans la célèbre discothèque de Miami Liv, où des images ont été téléchargées sur les réseaux sociaux de Pogba saluant l’ancien as de Barcelone Ronaldinho, 41 ans, vainqueur du Ballon d’Or 2005.

Le clip vidéo montre les deux stars du football en train de rire et de s’embrasser, Ronaldinho allant même jusqu’à caresser la barbiche de Pogba.

Le clip semble beaucoup plus léger que Pogba a pu être habitué ces dernières semaines au milieu des rumeurs selon lesquelles l’équipe française a été gâchée par des combats internes tout au long de sa campagne Euro 2020.

Des informations la semaine dernière indiquaient que Véronique Rabiot, épouse de la star de France Adrien, s’était montrée critique dans les tribunes de la famille de Kylian Mbappe et a suggéré que leur fils soit « moins arrogant« , tout en critiquant également les relations de Pogba après avoir été accusé d’avoir perdu le ballon peu de temps avant un but suisse.

D’autres rapports suggèrent qu’il y avait plusieurs rangées dans le vestiaire, ainsi que des rancœurs entre Mbappe et ses collègues attaquants Karim Benzema et Olivier Giroud.

Il a également été rapporté que Pogba a insulté Rabiot à plusieurs reprises pendant le match parce qu’il n’était pas satisfait de ses contributions défensives.

Les vacances de Pogba serviront probablement de distraction bienvenue aux maux de tête sur le terrain – mais il pourrait être sur le point de faire à nouveau la une des journaux une fois de retour étant donné qu’il y a de plus en plus de spéculations selon lesquelles l’avenir du Français pourrait s’éloigner d’Old Trafford, où il a un an reste sur son contrat et ne semble pas proche d’une prolongation.