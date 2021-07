L’as espagnol Badosa quitte le court en FAUTEUIL ROULANT alors que les craintes grandissent pour les stars du tennis dans une chaleur étouffante aux Jeux olympiques de Tokyo

La star basée à Barcelone espérait surpasser une meilleure performance en carrière à Roland-Garros plus tôt cette année, où elle a également atteint ce stade d’une compétition en battant le même adversaire lors des 16 derniers.

Mais Vondrousova est sortie des pistes cette fois et a été manifestement moins affectée par les conditions exténuantes.

Alors que le Tchèque remportait le premier set 6-3, Badosa ne pouvait plus continuer et était contraint à l’abandon.

Absolument déchirant alors que Paula Badosa prend sa retraite à cause de la chaleur. Vondrousova est en demi-finale. pic.twitter.com/BNksT22RmZ — ‎‎‎‎‎ . (@Ashish__TV) 28 juillet 2021

Vondrousova, qui a battu la favorite du public Naomi Osaka au dernier tour, se qualifie désormais pour les demi-finales.

À peine capable de célébrer une victoire dans de telles circonstances, elle s’est rendue à Badosa pour l’embrasser et lui souhaiter le meilleur alors que des scènes poignantes se déroulaient.

Assistée d’un groupe d’entraîneurs et d’officiels, avec un sac de glace sur la tête et l’air conditionné au visage, la numéro 29 mondiale s’est effondrée sur sa chaise, souffrant apparemment d’un coup de chaleur et n’a pas pu sortir du court.

Paula avait besoin d’un fauteuil roulant pour quitter le tribunal, priant pour qu’elle aille mieux bientôt. Chose triste à regarder. Je suis fier de toi, @paulabadosa.#Tennis#Tokyo2020pic.twitter.com/DoA9mLpbaB – Leksa (@larissatwho) 28 juillet 2021

Pas question que Badosa revienne jouer en double mixte avec Carreño plus tard dans la journée. Scènes difficiles à regarder. pic.twitter.com/SEZiZ7gYNy – José Morgado (@josemorgado) 28 juillet 2021

Avec une serviette sur la tête, elle a dû être déplacée en fauteuil roulant, et un spectateur a déclaré qu’il n’y avait aucune chance qu’elle revienne jouer en double mixte avec son partenaire Pablo Carreño plus tard dans la journée.

Cette évolution fait suite à une explosion du numéro 2 mondial masculin Daniil Medvedev, qui, lors de son troisième tour à égalité avec Fabio Fognini, a demandé : « Je peux finir le match mais je peux mourir. Si je meurs, en seras-tu responsable ?

« J’avais l’impression que mon diaphragme était bloqué » dit plus tard le Russe. « Je ne pouvais pas respirer correctement. C’était la journée la plus humide que nous ayons eu jusqu’à présent – peut-être la plus chaude. »

Avec des températures dépassant les 30 degrés, il semble que les organisateurs tentent le destin et ne puissent prendre les mesures appropriées qu’une fois qu’une véritable tragédie se sera produite.