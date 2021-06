L’as du tennis grec Tsitsipas révèle qu’il a appris que sa grand-mère est décédée «cinq minutes avant d’entrer sur le terrain» pour la finale de Roland-Garros

Tsitsipas est sorti des portes pour prendre une avance de deux sets contre le multiple champion du Grand Chelem Novak Djokovic dimanche, mais le Serbe est revenu pour remporter trois sets successifs pour remporter la victoire dans le thriller en terre battue en cinq sets.

Djokovic a remporté le match 6-7 (6-8) 2-6 6-3 6-2 6-4 dans l’épreuve de force, triomphant dans un concours exténuant qui a duré plus de quatre heures.

Le finaliste battu, qui est sur le point de devenir l’une des meilleures stars du sport et est probablement prêt pour plusieurs autres opportunités en Grand Chelem au fur et à mesure que sa carrière se développe, a dédié sa première apparition à la table d’honneur du tennis à sa grand-mère, après avoir appris cinq minutes avant qu’il ne se rende au tribunal qu’elle avait succombé à une longue maladie.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Stefanos Tsitsipas (@stefanostsitsipas98)

« Ceci est entièrement dédié à elle et seulement elle« , a écrit Tsitsipas sur Instagram à propos de ses débuts en Grand Chelem en France.

« Cinq minutes avant d’entrer dans le tribunal, ma grand-mère bien-aimée a perdu son combat contre la vie. Une femme sage dont la foi en la vie, et la volonté de donner et de fournir, ne peut être comparée à aucun autre être humain que j’aie jamais rencontré.

« C’est important d’avoir plus de gens comme elle dans ce monde, parce que les gens comme elle vous font vivre. Ils font rêver. »

La grand-mère de Tsitsipas est la mère d’Apostolos, le père et entraîneur de la star du tennis grec – et Tsitsipas a expliqué dans sa déclaration émouvante qu’aucun de ses succès sur le terrain n’aurait été possible sans son influence tout au long de sa jeune carrière.

« Merci d’avoir élevé mon père« , a déclaré Tsitsipas. « Sans lui, cela n’aurait pas été possible.

« La vie ne consiste pas à gagner ou à perdre. Il s’agit de profiter de chaque instant de la vie, que ce soit seul ou avec d’autres.

« [It’s about] vivre une vie pleine de sens sans misère ni abjection. Soulever des trophées et célébrer des victoires, c’est quelque chose, mais pas tout. »