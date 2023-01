L’as du hockey sur glace Alexander Ovechkin réussit un triplé historique (VIDEO)

La star russe a réussi son 30e tour du chapeau dans la LNH le soir du Nouvel An

La star russe Alexander Ovechkin a terminé 2022 de la meilleure façon possible après avoir marqué trois buts lors de la démolition 9-2 des Capitals de Washington contre les Canadiens de Montréal le soir du Nouvel An.

Il s’agissait du 30e tour du chapeau de l’étonnante carrière d’Ovechkin (et son deuxième en moins de trois semaines), le plaçant au sixième rang du classement de tous les temps pour les tours du chapeau de la LNH. Il n’est plus qu’à deux derrière Phil Esposito et trois derrière Brett Hull.

L’icône de la LNH Wayne Gretzky est toujours en tête, ayant marqué trois buts ou plus en un seul match à 50 occasions incroyables, dix devant Mario Lemieux et onze devant Mike Bossy.

Le dernier jalon d’Ovechkin survient quelques jours seulement après qu’il a devancé Gordie Howe en deuxième position sur la liste des buts de tous les temps dans la LNH.

C’EST UN AUTRE COUP DU CHAPEAU POUR ALEX OVECHKIN 😱 Son troisième but ressemble terriblement à un autre but qu’il a marqué contre Montréal il y a bien longtemps 👀 pic.twitter.com/YSDqVeGl5X – Capitales sportives NBC (@NBCSCapitals) 31 décembre 2022

Ses 806 buts en carrière le placent 88 derrière le légendaire Gretzky alors que la star russe cherche à s’inscrire dans les livres d’histoire du sport avant de choisir de s’éloigner de la patinoire.

Ovechkin a maintenant marqué six fois à ses quatre derniers matchs et 26 cette saison alors qu’il dépasse la mi-parcours vers ce qui serait sa dixième saison de 50 buts en carrière – un de plus que Gretzky n’a pu atteindre.

Les 30 tours du chapeau d’Ovechkin sont les sixièmes de l’histoire de la LNH (Wayne Gretzky : 50 ; Mario Lemieux : 40 ; Mike Bossy : 39 ; Brett Hull : 33 ; Phil Esposito : 32). – CapitalsPR (@CapitalsPR) 1er janvier 2023

“Bon début de notre part», a déclaré Ovechkin par la suite.

“Je pense que nous avons créé autant d’occasions que possible.”

Et si ces occasions continuent de se créer, les experts ont prédit qu’Ovechkin battra le record de buts de Gretzky d’ici peu.

Le Russe marque actuellement à un rythme de 0,61 buts par match qui, s’il parvient à maintenir ce rythme remarquable, le verrait éclipser Gretzky en 146 matchs – au cours de la saison 2024-25.

Cependant, si la production d’Ovechkin chute même de 25 % à 0,458 buts par match, il lui faudrait 194 matchs pour battre Gretzky.

À 37 ans, Ovechkin n’a qu’un an de moins que Gretzky lorsqu’il a décidé de prendre sa retraite lors de la saison 1998-1999 de la LNH.

À l’été 2021, Ovechkin a signé un nouveau contrat de cinq ans avec les Capitals, qui le verra rester avec l’équipe jusqu’à la saison 2025-26 après son 40e anniversaire.