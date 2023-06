L’as du baseball de Stanford, Quinn Mathews, vise le rebond de CWS après une sortie de 156 lancers

OMAHA, Neb. – Si son gant de baseball violet, rose et bleu n’attire pas votre attention, peut-être que les 336 lancers que Quinn Mathews a lancés en deux week-ends pendant les séries éliminatoires de la NCAA le feront.

Mathews, l’as gaucher de Stanford qui devrait prendre le monticule à 14 h HE lundi contre le Tennessee lors d’un match éliminatoire aux College World Series, a tiré 156 lancers dans un effort complet le 11 juin alors que le Cardinal battait le Texas 8-3 dans un match super régional.

Cent cinquante-six.

Et c’est après que Mathews a enregistré 114 lancers le 3 juin pour ouvrir le jeu régional contre l’État de San Jose et 66 en relève deux jours plus tard pour battre Texas A&M.

Cela a sonné l’alarme dans la communauté du baseball.

Pas grand-chose… LÉGENDAIRE !

Quinn Mathews EST Stanford ! 9IP | 16Ks | 156 Emplacements#RouteVersOmaha X @StanfordBSB pic.twitter.com/eS99T3ie6B – Baseball NCAA (@NCAABaseball) 12 juin 2023

La surutilisation des lanceurs universitaires en séries éliminatoires n’a rien de nouveau. Pourquoi risquer la sécurité d’un espoir professionnel pour une manche de plus sur le monticule avec son équipe devant de cinq points ?

Dans le cas de Mathews, le lanceur et son entraîneur disent qu’ils ont agi en pensant à sa santé – et que Mathews a progressé méthodiquement des racines de lanceur peu orthodoxes à ce dernier acte de sa carrière à Stanford tout en grandissant dans tous les domaines du jeu.

« La charge de travail », a déclaré Mathews à Omaha avant son 18e départ cette saison, « je l’ai construit tout au long de ma vie, pas seulement ma saison senior ou ma carrière à Stanford, mais toute ma vie en termes de lancer. »

Mathews est revenu à Stanford cette saison – après que les Rays de Tampa Bay l’ont repêché l’été dernier au 19e tour – en partie pour une opportunité, a déclaré l’entraîneur David Esquer, « d’avoir le ballon en main pour cette équipe avec la saison en jeu. ”

Il devrait sauter plusieurs tours lors du repêchage de la MLB 2023.

Interrogé sur le nombre élevé de lancers, Esquer a déclaré que Mathews était « construit pour » des moments comme le match 2 d’un super régional contre le Texas avec son équipe à la traîne dans la série. Ou une élimination lundi au CWS.

« Vous vous débattez avec vous-même », a déclaré Esquer, « que vous lui donniez cette opportunité ou non. »

Après avoir consulté les entraîneurs de Stanford et son entraîneur de force la semaine dernière à domicile, Esquer a déclaré: « Cela semblait être la bonne chose à faire pour lui. » Esquer a estimé que plus de la moitié des 156 lancers contre le Texas étaient des changements.

Mathews n’est certainement pas comme l’as du LSU Paul Skenes, le meilleur espoir de lancer projeté dans le prochain repêchage qui tirait des dizaines de balles rapides samedi soir à 100 mph ou plus vite.

Mathews, 6 pieds 5 pouces et 188 livres, a réussi 16 retraits au bâton contre les Longhorns. Il a travaillé autour d’un double avec deux retraits dans le neuvième, puis s’est déclaré disponible pour lancer un jour plus tard. Mais il est resté dans la pirogue et Stanford a gagné 7-6 de manière sauvage.

Le cardinal a envisagé de revenir à Mathews samedi à Omaha contre le n ° 1 Wake Forest. Le ballon est allé à Joey Dixon, qui a duré quatre manches et n’a pas pris en compte la décision car les Demon Deacons ont marqué deux points en huitième pour gagner 3-2.

Maintenant, c’est encore l’heure de Mathews. Il affrontera le droitier du Tennessee Chase Dollander, un choix probable de premier tour de la MLB le mois prochain.

« J’aime nos chances », a déclaré Dixon.

Mathews a une fiche de 10-4 avec une MPM de 3,60 en lançant 120 manches ce printemps. Il a entendu les récents discours durs autour des décisions de pousser son pitch compte. Certains critiques ont déclaré que Stanford augmentait inutilement le risque pour Mathews d’avoir besoin d’une intervention chirurgicale de Tommy John.

« Honnêtement, je les apprécie », a-t-il dit, « qu’ils soient prêts à consacrer du temps et de l’énergie à écrire des trucs sur moi et à parler de moi. Je suis béni qu’ils se soucient de mon bien-être et de ma santé.

C’est Mathews, une sorte d’excentrique autoproclamé. Son gant multicolore sert d’expression de sa personnalité.

« J’avais un gant noir, puis un autre gant noir, puis un autre gant noir », a déclaré Mathews. « Et avant ça, j’avais un gant noir au lycée. Alors je me suis dit : ‘Pourquoi ne pas faire quelque chose de différent ?’ Je suis senior. (Esquer) ne va plus me crier dessus pour quelque chose qui sort de l’ordinaire.

Esquer aime que Mathews ait embrassé ses caprices. Les coéquipiers les embrassent aussi.

« Les gars ne font que lui répondre », a déclaré Esquer.

Après un repas d’équipe avant la finale du Super Regional, Esquer a saisi son téléphone pour prendre une photo de derrière de Mathews marchant avec un étudiant de première année qui ne joue pas.

« Meilleur lanceur de l’équipe », a déclaré Esquer, « il a du temps pour tout le monde. Tout le monde est coéquipier. C’est pareil pour lui. Il ne fait pas de distinction avec qui il passe du temps et à qui il offre la sagesse dont il dispose.

Il n’en a pas toujours été ainsi pour Mathews.

« (Quand) il est venu à Stanford, il était probablement un peu calme, distant, maladroit », a déclaré Esquer.

Mathews est devenu le genre de joueur désintéressé qu’Esquer a déclaré rêver d’entraîner.

« Il a donné l’exemple toute l’année », a déclaré le voltigeur gauche Alberto Rios, le joueur Pac-12 de l’année. « Et juste le voir à ce moment de la saison est juste quelque chose de très spécial. »

Pour Mathews, le voyage vers cet endroit en tant que cheval de trait de Stanford a commencé en Californie du Sud. D’Aliso Viejo, il s’est entraîné et a joué avec un groupe éclectique de lanceurs et de frappeurs. Ces joueurs ont passé de longues heures sur le diamant, travaillant souvent avec des joueurs d’âge universitaire pendant leurs études secondaires, a déclaré Mathews. Cela lui a permis d’affiner la mécanique de tangage et l’éthique de travail qui sont le secret de la durabilité.

« J’étais un peu différent, étant un lanceur gaucher », a déclaré Mathews. « C’est ce que j’ai toujours fait. J’étais vraiment petit, vraiment petit. Je ne suis toujours pas le gars le plus puissant aujourd’hui, mais j’ai toujours pensé que je pouvais l’être. Et j’ai toujours essayé de lancer comme je pouvais l’être.

Fidèle à sa forme, Mathews n’a pas modifié sa routine de lancer entre les départs au cours de la semaine dernière. Esquer a déclaré qu’il était venu écouter à l’entraînement un coup sur le mur de la zone de l’enclos des releveurs de Stanford. Quand il entend le bruit, il sait que c’est Mathews, qui lance à plusieurs reprises pour garder son bras en forme.

L’esprit de Mathews était plus fatigué, a-t-il dit, que son corps après la sortie de 156 lancers. Il est prêt au CWS à augmenter à nouveau les chiffres, si nécessaire, peu importe ce que disent les critiques.

« Vous voulez rendre tout le monde fier à la fin de la journée », a déclaré Mathews.

Il l’a fait, dit Esquer. Peu importe sa charge de travail de juin, l’entraîneur ne doute pas de l’état de préparation du bras d’as du Cardinal lundi.

« Cela pourrait très bien être la dernière sortie de Quinn », a déclaré Esquer. « Je sais qu’il voudra donner le meilleur de lui-même. »

(Photo : Steven Branscombe / USA Today)