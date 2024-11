L’as des Yankees a prédit avec audace de signer un accord de 200 millions de dollars avec son rival de division

Les Yankees de New York ont ​​échoué dans les World Series, et maintenant une intersaison de décisions importantes arrive.

Même si l’attention de tous sera à juste titre tournée vers le tirage au sort Juan Soto, les Yankees pourraient avoir une décision à prendre en ce qui concerne le contrat de l’as Gerrit Cole.

Le droitier de 34 ans s’est remis d’une blessure au coude qui l’a tenu à l’écart jusqu’en juin, et il a réalisé des départs de qualité pendant les séries éliminatoires. Cependant, Cole a une option de joueur dans son contrat pour l’intersaison.

Les Yankees peuvent annuler la clause de non-participation de Cole en ajoutant 36 millions de dollars supplémentaires à la fin de son contrat actuel. Ou alors ils pourraient le laisser tester le marché.

Dans une prédiction audacieuse de Kerry Miller de Bleacher ReportCole non seulement se retire, mais il obtient également un contrat plus important en agence libre (cinq ans, 200 millions de dollars) de deux des plus grands rivaux des Yankees.

« Si Cole arrive sur le marché libre, il devrait obtenir cinq ans pour 200 millions de dollars, voire un peu plus. Et même si les Mets de New York seraient le candidat le plus probable pour y parvenir, cela alimenterait la rivalité. des flammes si les Red Sox de Boston font de Cole leur as », a écrit Miller.

Ce serait une tournure des événements assez dévastatrice pour les Yankees. Perdre Cole signifie qu’ils devront rechercher un nouvel as. Cela seul serait une entreprise difficile. Possible, mais difficile. Cependant, le voir partir chez les Mets ou les Red Sox serait un coup de poignard en plein cœur.

Après un démarrage lent en raison d’une blessure au coude qu’il a subie lors de l’entraînement de printemps, Cole s’est ressemblé pendant la seconde moitié de la saison. En 12 départs après la pause des étoiles, Cole avait une fiche de 6-4 avec une MPM de 2,76, 73 retraits au bâton, 20 buts sur balles et un WHIP de 1,02 en 71,2 manches.

Lors de ses cinq départs en séries éliminatoires, il a affiché une MPM de 2,17 avec 22 retraits au bâton et 10 buts sur balles en 29 manches.

Il sera intéressant de voir quelle sera la décision pour Cole et les Yankees cette intersaison, et cela pourrait très bien se transformer en une situation dramatique selon les perspectives de l’une ou l’autre partie.