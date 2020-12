Eric Dier estime que le mélange parfait de sérieux et de sourires du patron Jose Mourinho est un facteur clé du succès de Tottenham en début de saison.

Le défenseur des Spurs, qui a commencé sa carrière au Sporting Lisbonne, a déclaré: «C’était incroyable de pouvoir travailler avec l’un des meilleurs managers de tous les temps.

«De toute évidence, le lien que nous avons avec le Portugal est également spécial pour moi et donc, dans ce sens, cela a été fantastique d’apprendre de lui et de travailler avec lui.

«Nous ne sommes évidemment qu’au début de notre aventure, mais cela a été fantastique.

«Il est extrêmement sérieux et professionnel quand il s’agit de travailler et je dirais qu’il est le premier à être sérieux quand il est temps d’être sérieux, mais il est aussi le premier à rire et à plaisanter quand c’est aussi le moment.

«Il peut faire les deux et toujours au bon moment.

«Avoir quelqu’un qui a été là et qui l’a fait à tant d’occasions sur les plus grandes scènes a évidemment beaucoup de poids dans le vestiaire chaque fois qu’il parle et chaque fois qu’il exprime ses opinions sur la façon dont il pense que nous devons changer pour faire mieux. , pour pouvoir passer à l’étape suivante.

«Évidemment, tout le monde a les oreilles ouvertes car son CV parle de lui-même.