L’as des Marlins Sandy Alcantara subira une opération chirurgicale à Tommy John et manquera la saison 2024

L’as des Marlins de Miami, Sandy Alcantara, ratera la saison 2024 après avoir subi une opération chirurgicale à Tommy John vendredi pour réparer le ligament collatéral ulnaire de son coude droit.

« Je donne tout ce que je peux à ce match », a déclaré le lauréat en titre du prix Cy Young de la Ligue nationale dans un message sur les réseaux sociaux. « Je donne tout ce que je peux à cette ville et je promets donc de ne pas prendre un jour de congé tout en m’efforçant d’être de retour meilleur que jamais. »

Alcantara a commencé à ressentir une gêne au bras lors d’une sortie le 3 septembre contre Washington au cours de laquelle il a lancé huit manches. Sa blessure a été initialement signalée comme une foulure à l’avant-bras, mais a ensuite été diagnostiquée comme une entorse de l’UCL – une blessure qui nécessite généralement une intervention chirurgicale de remplacement du ligament Tommy John. Son calendrier de retour était inconnu car il avait espéré rejoindre Miami pour une poussée en séries éliminatoires de fin de saison.

Alcantara a ressenti une sensation d’oppression à l’avant-bras après une sortie de rééducation avec le Triple-A de Jacksonville le 21 septembre, et le revers a mis fin à sa saison.

« Très frustrant pour moi, un gars qui aime concourir », a déclaré Alcantara aux journalistes avant un match contre les Brewers de Milwaukee le mois dernier. « Je suis désolé pour les fans, ma famille, mon fils, mes amis parce que je ne serai pas là cette année. Essayez juste d’être prêt pour l’année prochaine, je ne sais pas. Restez positif. »

En 28 départs cette saison, Alcantara, 28 ans, a affiché une MPM de 4,14 et a lancé trois matchs complets. Le droitier a obtenu une fiche de 7-12 en 184 2/3 de manches, avec 151 retraits au bâton et 48 buts sur balles.

Les Marlins ont participé aux séries éliminatoires en tant que deuxième équipe wild-card de la NL et ont été balayés par les Phillies de Philadelphie dans leur série de trois matchs Wild Card.

La rotation actuelle de Miami comprend les gauchers Jesús Luzardo, Braxton Garrett et Trevor Rogers, ainsi que le droitier de 20 ans Eury Pérez.

Reportage de l’Associated Press.

