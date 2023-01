L’as des Marlins, Alcantara, vainqueur de Cy Young, obtient la clé de la ville

MIAMI (AP) – L’as des Marlins de Miami Sandy Alcantara, vainqueur de la Ligue nationale Cy Young 2022, a reçu mardi une clé de la ville de Miami du maire Francis Suarez.

“Son dévouement a influencé des centaines, voire des milliers de personnes dans notre communauté”, a déclaré Suarez, avec Alcantara debout à sa droite et le directeur général des Marlins Kim Ng à côté d’eux. “et il s’est imposé comme un leader positif et un modèle.”

Suarez a également déclaré le 10 janvier « Sandy Alcantara Day » à Miami.

Alcantara, 27 ans, est entré dans l’histoire en tant que premier lanceur des Marlins à remporter le prix Cy Young. C’était un vote unanime après qu’il ait lancé six matchs complets, un sommet de la ligue, en 228 manches 2/3, également un record de la ligue, la saison dernière. Il était le 15e vainqueur unanime de NL Cy Young et a déclaré qu’il espérait en gagner plus.

“C’est une si belle journée”, a déclaré Alcantara. “Je n’oublierai jamais cette journée. Cette clé va signifier beaucoup pour moi dans ma vie.

Avec environ un mois avant que les Marlins ne commencent l’entraînement printanier, Alcantara a déclaré que tant qu’il est en bonne santé pour la saison à venir, il est confiant dans sa capacité à suivre une campagne 2022 où il a eu une MPM de 2,28 avec une autre sortie réussie.

Ses six matchs complets ont été les plus importants dans les majeures depuis que Chris Sale en a eu six en 2016, et ses manches lancées et ses victoires (14) ont été des sommets en carrière.

“Je suis prêt depuis environ deux semaines après la saison de l’an dernier”, a déclaré Alcantara. « J’étais prêt. Je dois continuer à être prêt parce qu’on ne sait jamais ce qui peut arriver.

___

AP MLB : https://apnews.com/hub/mlb et https://twitter.com/AP_Sports

The Associated Press