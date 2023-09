L’as des Marlins Alcantara subit un revers lors du début de sa rééducation à Jacksonville

L’as des Marlins de Miami et lauréat du prix Cy Young de la Ligue nationale, Sandy Alcantara, a ressenti une sensation d’oppression à l’avant-bras droit après son début de rééducation avec le Triple-A de Jacksonville jeudi.

« Tous ceux qui entendent une tension dans l’avant-bras vous inquiètent, mais surtout Sandy, qui il est et ce qu’il représente pour nous », a déclaré le manager des Marlins Skip Schumaker avant le match de son club contre les Brewers de Milwaukee vendredi.

Alcantara, 28 ans, retournera à Miami pour une évaluation plus approfondie. Il a été inscrit sur la liste des blessés le 6 septembre en raison d’une tension au niveau du fléchisseur de l’avant-bras droit et n’a montré aucune gêne lors des programmes de lancer et des séances d’enclos des releveurs ultérieurs.

« Il n’allait pas nous laisser le retenir s’il sentait qu’il pouvait y aller », a déclaré Schumaker. « Il faut aimer cette mentalité pour essayer de nous aider à accéder aux séries éliminatoires. Nous ne connaissons pas encore les détails. »

Alcantara a complété quatre manches sans but, a accordé un coup sûr et en a retiré quatre avec Jacksonville.

L’un des lanceurs les plus durables des ligues majeures au cours des quatre dernières années. Alcantara a mené les majors en manches (228 2/3) et en matchs complets (6) la saison dernière, tout en devenant le premier lauréat du Cy Young Award des Marlins. Il avait une fiche de 7-12 avec une MPM de 4,14 et a lancé trois matchs complets cette saison avant d’être mis à l’écart en raison de sa première blessure au bras dans les ligues majeures.

Miami a débuté vendredi dans un combat avec les Cubs de Chicago et les Reds de Cincinnati pour la troisième place de wild card de la NL.

Reportage de l’Associated Press.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue majeure de baseball Marlins de Miami Brasseurs de Milwaukee

[Do you want more great stories delivered right to you? Here’s how you can create or log in to your FOX Sports account, follow your favorite leagues, teams and players and receive a personalized newsletter in your inbox daily.]