L’as des Cubs Marcus Stroman a une destination commerciale claire pour les anciens terrains de jeu

Avec Marcus Stroman au milieu d’une saison de calibre Cy Young, les Cubs pourraient explorer des partenaires commerciaux pour leur as, y compris l’ancienne équipe de Stroman.

En 14 départs, il n’y a pas beaucoup de lanceurs dans la MLB qui ont plus de succès que l’as des Cubs de Chicago, Marcus Stroman. Stroman se classe premier de la Ligue nationale en ERA (2,42), en moyenne adverse (0,191) et en WHIP (1,04) ainsi qu’au quatrième rang de la NL en manches lancées (85,2). Il mène également les lanceurs NL dans WAR par près de 1,0 victoires. Stroman a été incroyable.

Donc quand Stroman lui-même a rapporté que les Cubs ne l’écoutaient pas actuellement, lui et son agent, en pourparlers pour une prolongation, beaucoup ont été surpris. Ce rapport a immédiatement ouvert les vannes des destinations commerciales potentielles pour les droitiers.

Ce serait stupide pour les Cubs de le perdre pour rien, surtout quand ils ne concourent pas aussi bien qu’ils le voulaient cette saison.

Rumeurs Cubs : Marcus Stroman pourrait-il atterrir avec l’ancienne équipe ?

Presque toutes les équipes de la MLB aimeraient avoir les services de Stroman. Pour gagner une Série mondiale, le lancement de départ sera le moteur de l’équipe pour les pousser à travers les jours caniculaires de l’été. L’acquisition d’un bourreau de travail comme Stroman pourrait être le mouvement qui pourrait propulser une équipe vers un titre de division.

Une équipe qui pourrait faire un gros effort pour le droitier serait son ancienne équipe, les Blue Jays de Toronto. Cela pourrait avoir du sens pour les deux parties pour de nombreuses raisons.

Toronto offre à Stroman un endroit où il est à l’aise et familier. Les Blue Jays sont une équipe incroyablement compétitive pour laquelle tout lanceur voudrait lancer, leur donnant une chance de concourir et de gagner au plus haut niveau.

Les Blue Jays aimeraient cet échange car ils ont désespérément besoin de commencer à lancer pour compléter leur rotation. Le trio Chris Bassitt, Kevin Gausman et Jose Berrios s’est montré serviable, mais la fin de rotation reste discutable.

Alek Manoah a été une coquille de lui-même, potentiellement victime de la nouvelle horloge de hauteur de la MLB. Il a récemment été envoyé dans la Florida Complex League. Yusei Kikuchi a été correct pour la plupart, mais il n’a pas ébloui en 2023. Kikuchi et Manoah se sont combinés pour 5 départs de qualité lors de leurs 26 départs combinés en 2023.

Stroman n’est pas garanti d’être traité avant la date limite, mais un passage à son ancienne équipe est le plus logique pour les deux parties. Si les Cubs peuvent obtenir un package décent en retour, ils doivent appuyer sur la gâchette.