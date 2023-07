L’as des Braves Max Fried fait sa première apparition depuis le 5 mai dans le début de la cure de désintoxication Triple-A

L’as des Braves d’Atlanta Max Fried a lancé 35 lancers en 1 1/3 de manches sans but pour Triple-A Gwinnett dimanche – sa première apparition en plus de deux mois.

Fried, finaliste du NL Cy Young Award en 2022, figurait sur la liste des blessés de 60 jours en convalescence après une entorse à l’avant-bras gauche.

« Je me sens bien », a-t-il déclaré. « Je m’en suis sorti en me sentant vraiment bien physiquement. Je suis vraiment optimiste. J’ai hâte de faire tomber la rouille. »

Fried est entré dans le match en sachant qu’il sortirait après avoir lancé 35 lancers ou deux manches. Il a été soulevé au milieu d’un at-bat quand il a atteint la limite de hauteur.

« C’était amusant. J’avais l’impression que mes trucs étaient plutôt bons », a déclaré Fried. « C’était bien de faire couler le sang. Aller là-bas contre des gars et concourir, c’est ce que je préfère faire. »

Son retour attendu après la pause des étoiles renforcerait encore une équipe qui a déjà le meilleur record du baseball. Spencer Strider et Bryce Elder ont aidé à combler le vide dans la rotation, remportant tous deux leurs premières sélections pour le All-Star Game.

« En tant qu’athlète et compétiteur, vous voulez toujours aider vos gars. Vous voulez être dans le feu, faire partie du mélange », a déclaré Fried. « C’est en quelque sorte la partie la plus difficile. Sachant à quel point ils se sont bien comportés, vous pouvez prendre votre temps. Mais je veux en faire partie. Je préfère être dedans plutôt que de regarder de côté. »

Fried avait une fiche de 2-1 avec une MPM de 2,08 en cinq départs avant de ressentir des douleurs à l’avant-bras lors d’une apparition le 5 mai contre Baltimore.

Les Braves ont été trop prudents dans sa cure de désintoxication, se concentrant sur la santé de Fried pour la seconde moitié de la saison.

Il a commencé pour la filiale de banlieue d’Atlanta contre les Omaha Storm Chasers, lançant 18 des 35 lancers pour des frappes. Le gaucher a accordé un coup sûr, en a marché deux et en a retiré un avant d’être remplacé par un retrait en deuxième par Roel Ramirez.

Lorsque Fried terminera sa mission de réadaptation, il rejoindra Strider et Elder et Charlie Morton pour donner aux Braves quatre solides partants. L’équipe espère également que Kyle Wright, un vainqueur de 21 matchs il y a un an qui a raté la majeure partie de cette saison avec des problèmes d’épaule, pourra revenir tard dans la saison régulière.

Spencer Strider des Braves frappe 11 fois en 7 manches de travail dans une victoire 6-1 contre les Rays

Mais Fried est peut-être la plus grande clé pour améliorer les chances d’Atlanta d’une course profonde en séries éliminatoires. Il est allé 14-7 avec une MPM de 2,48 il y a un an, terminant deuxième derrière Sandy Alcántara de Miami au scrutin de NL Cy Young.

Fried ne sait pas quand il lancera à nouveau ou combien de départs en rééducation il aura besoin avant de rejoindre l’équipe de la grande ligue.

Il n’y a certainement pas d’urgence.

« C’est la meilleure équipe de baseball », a déclaré Fried. « Je suis juste excité de pouvoir revenir et de me brancher directement. »

Reportage de l’Associated Press.

(édité)

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue majeure de baseball Braves d’Atlanta Max frit

Tendance MLB

Les anges devraient envisager d’échanger Shohei Ohtani si la chute continue, déclare John Smoltz

Calendrier de la semaine des étoiles de la MLB 2023: comment regarder, chaînes, heures, dates

2023 MLB mock draft 2.0: Shakeup au sommet entre le duo LSU Paul Skenes, Dylan Crews





L’espoir des Yankees Spencer Jones n’est pas Aaron Judge, mais il est toujours spécial

Elly De La Cruz vole les 2e, 3e et domicile en 2 lancers contre les Brewers

Match des étoiles de la MLB 2023 : alignements, partants, résultats des votes, alignements





Le releveur des cardinaux Gallegos est essuyé par un arbitre après avoir utilisé un sac de colophane sur son bras gauche

Pourquoi les anges devraient échanger Shohei Ohtani à la date limite

Derby du Home Run 2023 : participants, parenthèse, comment regarder, heure de début