L’as de l’USMNT rejoint Pulisic à l’AC Milan en tant que huitième signature estivale

Le milieu de terrain de l’équipe nationale masculine de football des États-Unis (USMNT), Yunus Musah, sera le huitième nouveau joueur de l’AC Milan cet été.

Le talentueux joueur et Valence ont conclu un accord et il se rendra en Italie la semaine prochaine pour subir des examens médicaux. Il a été rapporté que les deux clubs ont travaillé sans relâche pour parvenir à un accord et ont finalement réussi.

La poursuite par les Rossoneri du joueur de 20 ans s’est accélérée ces derniers jours, alors que le club cherche à ajouter sa signature à un été chargé de signatures.

Jusqu’à présent cet été, les géants italiens ont signé Luka Romero, Marco Sportiello, Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek, Noah Okafor, Tijjani Reijnders et Samuel Chukwueze.

Contrat d’une valeur de 22 millions de dollars plus bonus

Fabrizio Romano rapporte que le déménagement coûterait 22 millions de dollars plus 1 million de dollars supplémentaires en modules complémentaires et que des examens médicaux auront lieu la semaine suivante.

Musah rejoindra les Rossoneri pour un contrat de cinq ans, faisant de lui le deuxième joueur américain du club aux côtés de Christian Pulisic.

Lors du voyage de pré-saison aux États-Unis, l’ancien as de Chelsea a montré des signes prometteurs d’amélioration.

Pendant ce temps, il y a eu diverses rumeurs sur le rôle que Musah jouerait, mais on pense généralement qu’il prendra la place de n ° 6.

Le désir du joueur décisif dans les pourparlers avec Valence

Le désir du joueur de retourner dans le pays où il a vécu pendant son enfance a été le facteur décisif dans les discussions ardues.

Selon le journaliste italien Daniele Longo, Musah est extrêmement enthousiasmé par le transfert après avoir parlé avec l’entraîneur Stefano Pioli à plusieurs reprises au cours des dernières semaines.

Après 108 matchs avec le club espagnol, Musah a marqué cinq buts et envoyé trois passes décisives après avoir quitté Arsenal pour Valence en août 2019.

La jeune étoile montante a débuté quatre des cinq matches de la Coupe du monde 2022 de l’équipe nationale masculine des États-Unis sous la direction de l’entraîneur Gregg Berhalter. Il est également apparu dans 24 matchs pour les Stars and Stripes.

