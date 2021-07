L’as de F1 Hamilton reçoit des abus racistes en ligne après le crash d’horreur de Verstappen et la victoire du GP de Grande-Bretagne

L’incident a immédiatement suscité la controverse, le leader du championnat Verstappen critiquant son ennemi en ligne après la course, remportée par Hamilton.

« Je suis content d’aller bien » a écrit le Néerlandais sur Twitter.

« Très déçu d’avoir été éliminé comme ça. La pénalité infligée ne nous aide pas et ne rend pas justice au geste dangereux que Lewis a fait en piste. »

« Regarder les célébrations alors qu’il est encore à l’hôpital est un comportement irrespectueux et antisportif, mais nous passons à autre chose », il a fini.

Plus tard, le joueur de 23 ans a proposé une autre mise à jour en disant : « Elle est sortie de l’hôpital après que tous les contrôles aient été ok.

« Merci à tous pour tous les gentils messages et meilleurs voeux. »

Hamilton, cependant, qui a coupé Verstappen et l’a fait s’écraser contre le mur de pneus à environ 140 mph, n’a reçu aucun traitement de la part des coins les plus sombres d’Internet après avoir décroché sa huitième victoire à Silverstone pour rester son vainqueur de tous les temps à une certaine distance.

Faisant écho aux abus reçus par Marcus Rashford, Bukayo Saka et Jadon Sancho pour avoir manqué les pénalités contre l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020 il y a à peine une semaine, l’Instagram de Hamilton a été touché par des emojis de singe et de gorille.

« J’étais son fan avant cette course ! Très mauvais… Sir Lewis Hamilton, » lire un message, tout en étant accompagné de tels graphiques.

Condamnant les abus, la Formule 1 a publié une déclaration en collaboration avec la FIA et l’équipe Mercedes-AMG Petronas de Hamilton.

« Pendant et après le Grand Prix de Grande-Bretagne d’hier, Lewis Hamilton a été victime de multiples abus racistes sur les réseaux sociaux à la suite d’une collision en course », a-t-il ajouté. ça a commencé.

« Formule 1, la FIA et Mercedes-AMG Petronas F1 Team condamnent ce comportement dans les termes les plus forts.

« Ces personnes n’ont pas leur place dans notre sport et nous demandons instamment que les responsables soient tenus responsables de leurs actes.

« La Formule 1, la FIA, les pilotes et les équipes s’efforcent de construire un sport plus diversifié et inclusif, et de tels cas inacceptables d’abus en ligne doivent être mis en évidence et éliminés », c’est fini.

L’opinion et la rivalité sont au cœur de notre sport. Mais il n’y a absolument pas de place pour le racisme ou les abus discriminatoires. Nous nous efforcerons de demander des comptes à quiconque défend de telles opinions. Nous exhortons les gens à faire preuve de respect et d’humanité fondamentale ; et de signaler tout exemple inférieur à ces normes https://t.co/8DJVC1hOco – Formule 1 (@F1) 19 juillet 2021

Cible facile pour les trolls, Hamilton s’est souvent prononcé contre le manque de diversité dans son « à dominance blanche » sport, et a reçu le tout premier prix Laureus de l’Athlète Advocate de l’année plus tôt en 2021 pour son implication dans la lutte contre le racisme.

Ailleurs, cependant, il a reçu les critiques du chef de Red Bull Christian Horner, qui a répondu « bien sûr » lorsqu’on lui a demandé si les actions de Hamilton hier auraient pu tuer son meilleur pilote à Verstappen.

« Ses actions ont mis en danger la sécurité d’un autre conducteur et pour moi, c’est inacceptable », Horner a répondu.

« Chaque pilote sait qu’un mouvement dans ce virage – l’un des plus rapides de la Formule 1 – est un risque énorme et énorme.

Je vais le dire comme ça. Christian Horner, Max Verstappen et l’ensemble de l’entourage de Red Bull ont fait hier des déclarations totalement irresponsables, qui ont aujourd’hui enhardi et encouragé les abus racistes envers Lewis Hamilton. Ils auraient pu choisir d’être meilleurs. #Grande-Bretagne – t. (@IscoDeewane) 19 juillet 2021

Aujourd’hui est un rappel des dangers de ce sport. J’envoie mes meilleurs vœux à Max qui est un compétiteur incroyable. Je suis content d’apprendre qu’il va bien. Je vais toujours courir dur mais toujours équitablement. Mon équipe a fait preuve de courage et de persévérance. C’est un rêve de gagner devant mon public local💜🇬🇧 pic.twitter.com/3S16uFYmDZ – Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 18 juillet 2021

« On ne met pas une roue à l’intérieur sans qu’il y ait d’énormes conséquences. Nous avons de la chance aujourd’hui qu’il n’y ait eu personne gravement blessé », Horner a poursuivi, alors que les fans de Hamilton l’accusaient d’encourager les racistes avec ses paroles.

« Ce qui me met le plus en colère, c’est le manque de jugement et le désespoir dans ce mouvement. Cela n’a jamais été le cas. »

S’adressant lui-même à la question, Hamilton était provocant et catégorique qu’il n’avait aucune raison de s’excuser.

« Aujourd’hui est un rappel des dangers de ce sport. J’envoie mes meilleurs vœux à Max qui est un compétiteur incroyable. Je suis heureux d’apprendre qu’il va bien. » a-t-il déclaré sur Twitter.

« Je vais toujours courir dur mais toujours équitablement. Mon équipe a fait preuve de courage et de persévérance. C’est un rêve de gagner devant mon public », a conclu l’homme de 36 ans.