L’as de double russe Yana Sizikova « libérée de détention, pourrait encourir 10 ans de prison si les enquêteurs portent des accusations de trucage sportif »

Sizikova, née à Moscou, a été arrêtée à la suite de sa défaite au premier tour lors de la compétition de cette saison, le bureau du procureur de Paris confirmant à l’Associated Press que Sizikova faisait l’objet d’une enquête concernant « corruption sportive et fraude organisée » lors de la précédente édition du Grand Chelem, quand elle y a fait ses débuts.

La jeune femme de 26 ans aurait été arrêtée alors qu’elle quittait une salle de massage après sa défaite en deux sets avec sa nouvelle coéquipière Yekaterina Alexandrova contre le duo australien Storm Sanders et Ajla Tomjanovic jeudi, et Le Parisien a affirmé que sa chambre d’hôtel avait également été fouillée. .

« Yana Sizikova est choquée et rejette les accusations de crimes qu’elle n’a jamais commis… ces accusations nuisent à sa réputation », son avocat, Frédéric Belo, a déclaré à Tass, ajoutant qu’il n’était pas sûr que son client soit autorisé à quitter Paris à cause d’une enquête pour corruption sportive qui pourrait entraîner une amende de plus de 600 000 $, a-t-il déclaré.

« Elle est également soupçonnée de fraude dans le cadre d’un groupe organisé. En vertu de cet article, elle pourrait encourir jusqu’à cinq ans de prison et une amende de 300 000 euros (368 000 $). »

L’enquête a commencé en octobre dernier sur un match auquel Sizikova a joué à Roland Garros, selon RIA Novosti.

Le rapport indique que des dizaines de milliers de dollars de paris de différents pays ont été placés sur le match du premier tour, que Sizikova et l’Américaine Madison Brengle ont perdu contre les Roumaines Andrea Mitu et Patricia Maria.

Selon Sport Bible, des centaines de milliers de dollars ont été placés sur une pause de service au cours du deuxième set.

« Puisqu’il s’agit d’un article sur la fraude organisée, on peut parler de dix ans de prison », RIA Novosti a rapporté que Belo s’était expliqué, le citant disant qu’une enquête préliminaire était en cours et qu’aucune accusation n’avait été portée contre Sizikova.

« C’est… absolument disproportionné par rapport aux faits, étant donné qu’elle n’a rien fait et qu’elle est absolument innocente. »

Les instances dirigeantes ont reconnu que le trucage de matchs est un problème sérieux dans le football professionnel.

Des joueurs ont été bannis à vie lorsqu’ils ont été impliqués dans des activités de trucage de matchs.

Les punitions ont eu tendance à impliquer des joueurs de rang inférieur lors de tournois moins connus.