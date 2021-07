L’as anglais Rashford « au bord des larmes » lors d’une manifestation de Black Lives Matter par une fresque – alors que les flics « arrêtent un entraîneur de football de 50 ans qui l’a maltraité »

La fresque murale frappante montrant le visage du jeune de Manchester United, qui a été vandalisé quelques minutes après son penalty raté contre l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020 dimanche, a été au centre d’une manifestation « Stand up to Racism » mardi.

Rashford, Bukayo Saka et Jadon Sancho – le trio de malheureux joueurs anglais qui ont raté la fusillade, tous noirs – ont subi un torrent d’abus racistes prévisibles à la suite du chagrin de Wembley qui les a vus manquer de peu sur la gloire après un match nul 1-1 contre les Azzurri.

Maintenant, l’hommage sur le mur d’un café à Withington, où Rashford a grandi, a été repeint par l’artiste d’origine française Akse, qui l’a créé à l’origine, et visité par des foules désireuses de montrer leur soutien.

Un homme de 50 ans originaire de Powick, dans l’ouest de l’Angleterre, a également été annoncé avoir été arrêté peu de temps auparavant pour suspicion d’incitation à la haine raciale en lien avec un tweet envoyé à Rashford.

Le joueur régulier de 23 ans de la Premier League a admis que la réponse de sa communauté d’enfance, qui est descendue sur la peinture murale dans un affichage dominé par des panneaux mettant en évidence la campagne Black Lives Matter, » m’avait au bord des larmes « .

« Les communautés qui m’ont toujours serré dans leurs bras continuent de me soutenir », il a dit.

« Je suis Marcus Rashford: un homme noir de 23 ans de Withington et Wythenshawe, dans le sud de Manchester. Si je n’ai rien d’autre, j’ai ça. »

Les manifestations de Black Lives Matter ont été un point de discorde considérable avant et tout au long de la campagne d’Angleterre, à commencer par le fait que l’entraîneur Gareth Southgate et ses joueurs ont juré de continuer à s’agenouiller pour soutenir l’initiative avant les matchs malgré les huées entendues de la foule lors de son exécution et haute- profil des voix d’opposition qui s’élèvent.

Lundi, le défenseur des Trois Lions, Tyrone Mings, a riposté à la ministre britannique de l’Intérieur Priti Patel – qui avait déjà soutenu les fans qui ont hué le geste – après avoir déclaré qu’elle était « dégoûté » par les abus que les joueurs anglais avaient subis.

« Vous ne pouvez pas attiser le feu au début du tournoi en qualifiant notre message antiraciste de » politique gestuelle « et ensuite prétendre être dégoûté lorsque la chose même contre laquelle nous militons se produit », a-t-il fustigé.

La police de West Mercia n’a pas nommé le sujet arrêté pour les abus envoyés à Rashford, bien que plusieurs rapports l’aient identifié comme un entraîneur de football pour les jeunes.

Il aurait dit à Rashford que l’honneur public qu’il avait reçu pour les services aux enfants vulnérables au Royaume-Uni pendant la pandémie en octobre dernier « besoin de brûler, vous faites semblant », ajouter: « Faites-leur des sacs et rendez-vous dans votre propre pays. »

L’inspecteur Pete Nightingale, du poste de police de Worcester, a déclaré : « Nous encourageons les gens à faire ces rapports et sommes satisfaits de la vitesse à laquelle nous avons pu gérer cet incident.

« Nous continuons à travailler avec la communauté locale du football et avons des liens avec les clubs locaux pour nous assurer que ce comportement est traité de manière appropriée. »