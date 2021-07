Fields, 28 ans, est sorti de son vélo au premier virage 180 de la course à enjeux élevés dans la capitale japonaise et a semblé atterrir lourdement et entrer en collision avec au moins un autre coureur.

L’icône américaine du BMX était proche de l’avant du peloton lorsqu’il a semblé entrer en collision avec un autre vélo, provoquant l’accident lorsqu’il l’a jeté de son vélo à grande vitesse.

Il a été soigné sur la piste pendant plusieurs instants au cours desquels son cou a été stabilisé avec une attelle avant d’être transporté d’urgence vers une ambulance sur une civière et emmené dans un centre médical voisin.

Les courses de BMX sont brutales. J’espère que Connor Fields va bien pic.twitter.com/QZCkvuk2eW – djspice (@officialspicyj2) 30 juillet 2021

Un porte-parole de l’équipe olympique américaine a confirmé plus tard que Fields était « éveillé » et qu’il attendait un examen médical supplémentaire, mais aucune autre information n’a été fournie aux médias concernant l’extension de ses blessures.

Le Texan est l’une des premières stars du BMX au monde et est le champion olympique en titre, ayant remporté l’or lors du même événement à Rio en 2016 pour ajouter la médaille d’or qu’il a également remportée aux Jeux panaméricains il y a dix ans.

Avant l’accident, Fields avait déjà fait assez pour se qualifier pour la finale olympique, mais il manquera presque certainement l’événement en raison de ses blessures.

« Nous pouvons confirmer que Connor Fields est réveillé et attend une évaluation médicale plus approfondie« , a détaillé un responsable de l’équipe américaine à Reuters.

« Nous partagerons des mises à jour supplémentaires dès qu’elles seront disponibles. »

Il y a une épave/un enchevêtrement sur presque chaque course de BMX… J’espère qu’ils vont bien, mais cela le rend extrêmement intéressant. – TC 🇺🇸 (@FightIdiocracy) 30 juillet 2021

Tellement horrible de voir ça. S’il te plaît laisse-le aller – Sharla Thompson (@forevercurlyQ) 30 juillet 2021

C’était terrifiant à regarder. – Samira Tu’Ala, JD (@SamiraLV) 30 juillet 2021

Le départ de la course avait été retardé de 45 minutes en raison de fortes pluies qui avaient été à l’origine de plusieurs accidents plus tôt dans la compétition, mais elle s’était dégagée au moment où Fields devait concourir – la coureur néerlandaise Merel Smulders indiquant qu’elle ne l’avait pas fait. attendez-vous à ce que la pluie soit la cause des accidents.

« Je ne pense pas que la piste ou la météo aient quelque chose à voir avec les accidents, » elle a dit. « Vous savez, c’est les demi-finales des JO et tout le monde roule avec émotion et ils prennent plus de risques que d’habitude.

« J’ai l’impression qu’il y a eu beaucoup plus d’accidents à Rio. Mais il y a eu quelques gros accidents aujourd’hui et personne ne veut voir ça.«

Plusieurs fans du sport ont également envoyé leurs vœux à Fields, certains indiquant que les accidents à grande vitesse comme celui-ci ne sont qu’une partie malheureuse des courses de BMX.

« Il y a une épave / un enchevêtrement sur presque chaque course de BMX… J’espère qu’ils vont bien, mais cela le rend extrêmement intéressant« , a écrit l’un d’eux, tandis que d’autres espéraient simplement que Fields sortirait du smash d’horreur en grande partie indemne.

« Tellement horrible de voir ça. S’il te plait laisse le aller bien« , a déclaré un autre fan, tandis qu’un troisième a convenu que l’accident était « terrifiant à regarder« .