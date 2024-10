L’artiste zombie Rob Sacchetto expose à la Galerie d’art de Sudbury

La Galerie d’art de Sudbury invite la communauté à une exposition de portraits de zombies et de représentations imaginaires de têtes de monstres par l’artiste visuel de Sudbury Rob Sacchetto.

L’exposition a été ouverte au public le 12 octobre dans l’espace provisoire de la galerie AGS, au 174, rue Elgin, au centre-ville de Sudbury.

Rejoignez la galerie le 26 octobre de 13h à 16h pour rencontrer l’artiste. Des rafraîchissements seront fournis.

Sacchetto est un artiste vétéran avec une carrière indépendante de 25 ans, largement connu pour sa pratique quotidienne de production de portraits de zombies, qui se comptent désormais par milliers, et pour ses nombreuses apparitions chaque année dans des conventions de bande dessinée et d’horreur.

Cette exposition présente une sélection de peintures et de dessins originaux de deux des prolifiques séries de portraits de l’artiste, Heads of the Living Dead et Celebrity Zombie Portraits, ainsi que de sa série de paysages, Gothic Nature Art.

Le travail de Sacchetto vous emmène dans une exploration de la beauté de la décadence.

Le chien zombie de Rob Sacchetto. Fourni



« Au départ, notre idée pour l’exposition était de nous concentrer sur les magnifiques dessins au trait en noir et blanc de Rob Sacchetto, y compris des paysages et des portraits, car Rob est un dessinateur fantastique », a déclaré Demetra Christakos, directrice et conservatrice de la Galerie d’art de Sudbury | Galerie d’art de Sudbury.

« Mais une fois que nous avons eu le privilège de puiser dans ses archives d’œuvres originales, ses figurations de têtes de morts-vivants étaient trop convaincantes », ajoute Christakos. « Sa pratique quotidienne du dessin ainsi que son exploration et son remodelage constants de la tête monstrueuse sont artistiquement intéressants. Ces œuvres de l’imagination évoquent les tentatives des artistes du début de la Renaissance d’explorer les subtilités de la forme anatomique dans des circonstances clandestines.

Les œuvres sous licence de Rob Sacchetto peuvent être vues à l’échelle internationale. Sa capacité à « zombifier » n’importe quoi a conduit à la publication de deux livres, The Zombie Handbook : Comment identifier les morts-vivants et survivre à l’apocalypse zombie à venir et Zombiewood : The Celebrity Dead Exposed.

Réinventés pour la première fois par le film d’horreur de George Romero, La Nuit des morts-vivants, en 1968, ce sont les Zombies de la série de bandes dessinées post-apocalyptiques et les 11 saisons de la série télévisée The Walking Dead (2010-2022) qui ont le plus récemment capturé l’imagination contemporaine.

Cette exposition saisonnière comprend des images effrayantes tirées du genre bande dessinée d’horreur.

Les parents sont invités à découvrir en premier l’exposition. Non destiné aux jeunes enfants ou aux mineurs non accompagnés.

Cette exposition se poursuit le 16 novembre.

L’entrée est gratuite, mais les dons sont acceptés. La Galerie d’art de Sudbury est temporairement située au 174, rue Elgin et la boutique de cadeaux de la galerie est située à côté, au 172, rue Elgin.

Pour plus d’informations, visitez www.artsudbury.org.