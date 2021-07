L’artiste Zohaib Khan conçoit un portrait au fusain en hommage à feu Dilip Kumar | Nouvelles des gens

New Delhi : Un artiste d’UP Amroha, Zohaib Khan, a conçu un portrait au fusain pour rendre hommage au défunt acteur légendaire et lauréat du prix Dadasaheb Phalke Dilip Kumar.

Zohaib a utilisé ses compétences artistiques pour créer un portrait au fusain fascinant pour rendre hommage au roi de la tragédie de Bollywood.

Le magnifique dessin sculpté au fusain est ce qui a rendu l’ensemble de la toile un hommage unique, et les traits utilisés dans le portrait ont parfaitement mis en valeur les détails complexes.

Le même artiste avait également créé auparavant un portrait au fusain pour Sushama Swaraj en hommage et avait également réalisé plusieurs portraits de ce type de dirigeants politiques dans le passé.

Pour en revenir à la disparition de Dilip Kumar, l’acteur emblématique a rendu son dernier soupir mercredi matin à l’hôpital PD Hinduja de Mumbai. L’acteur de 98 ans est décédé des suites de diverses maladies liées à l’âge.

Plusieurs politiciens et célébrités de Bollywood ont présenté leurs sincères condoléances à l’occasion du décès de l’acteur légendaire.

Dilip Kumar est considéré comme une institution en soi et il était connu pour jouer divers rôles. Sa filmographie montre l’étendue de l’acteur vétéran et c’est la principale raison pour laquelle les acteurs de toutes les générations le considèrent comme un modèle.

En parlant de la contribution de Dilip Kumar au cinéma indien, sa carrière a duré plus de six décennies.

Il a joué dans plus de 65 films au cours de sa carrière et est connu pour ses rôles emblématiques dans des films comme ‘Devdas’ (1955), ‘Naya Daur’ (1957), ‘Mughal-e-Azam’ (1960), ‘Ganga Jamuna’ ( 1961), « Kranti » (1981) et « Karma » (1986).

Son dernier film était ‘Qila’, sorti en 1998. Il laisse maintenant dans le deuil sa femme et l’acteur vétéran Saira Banu.