L’artiste visuelle née aux Bahamas Anina Major remporte le prix Pommery 2024 à l’Armory Show

Un panneau lumineux rotatif nous informe que « nous rencontrons tous de l’eau » et s’étend vers le haut depuis un quai en bois à plusieurs niveaux comportant des sculptures en céramique tressée réalisées à l’aide de méthodes de tressage de paille et de plantes indigènes. Anina Major, artiste visuelle née aux Bahamas et basée aux États-Unis, a appris la technique du tressage de sa grand-mère, Saphora Alvina Timothy Newbold (alias Mar), qui était vendeuse de paille sur le marché.

En vivant à l’extérieur de sa terre natale, Major est poussée à explorer la relation entre soi et le lieu comme un lieu de négociation. Lorsqu’elle était petite, Major aidait Mar à s’occuper des touristes à son stand. L’utilisation de matériaux naturels pour créer des toits de chaume, des cordes et des tresses remonte à l’arrivée des Africains libres et esclaves aux Bahamas. Au début des années 1820, à la suite du traité Adams-Onís cédant la Floride à l’Espagne par les États-Unis, des centaines d’esclaves africains et de Séminoles noirs ont fui la Floride et la majorité d’entre eux se sont installés sur l’île d’Andros aux Bahamas.

Installation du major, L’atterrissagea été présenté dans l’exposition Collective Memory, organisée par Eugenie Tsai, conservatrice principale de longue date de l’art contemporain au Brooklyn Museum, pour la section Platform de l’édition du 30e anniversaire de The Armory Show à New York, qui a fermé ses portes hier après avoir accueilli plus de 50 000 visiteurs.

Major a reçu le prix Pommery 2024 d’une valeur de 25 000 $ au Armory Show, présenté par Nathalie Vranken, copropriétaire et directrice générale adjointe de Vranken-Pommery Monopole, et Pauline Vranken, directrice générale de Vranken Pommery America.

« C’est un véritable honneur de recevoir ce prix ! C’est un témoignage du pouvoir de la créativité et de sa capacité à se manifester dans les endroits les plus inattendus. Merci, non seulement pour la reconnaissance de mon travail, mais aussi pour cette reconnaissance de ma lignée artistique », a déclaré Major.

La remise du sixième Prix Pommery, qui récompense les artistes contemporains, coïncide avec le 150e anniversaire de la création du champagne Brut par Madame Pommery. La Maison Pommery continue d’élaborer des cuvées qui privilégient une sélection et un savoir-faire minutieux, alliant tradition et modernité.

« En tant que galerie bahaméenne, exposant une artiste bahaméenne sur un site aussi prestigieux que The Armory, TERN est extrêmement fière de la réussite d’Anina Major. Anina est l’une de nos artistes phares depuis le début de la galerie – notre exposition d’ouverture présentait son travail – et nous sommes heureux et fiers de continuer à la soutenir ainsi que cette œuvre monumentale et importante à la foire cette année. Compte tenu du pedigree des autres artistes de la section Platform, dont beaucoup nous avons admiré et qui nous ont inspirés, nous sommes profondément honorés de recevoir le prix Pommery pour la section Platform », a déclaré Amanda Coulson, directrice fondatrice de Galerie TERN.

L’artiste camerounais basé à Paris Barthélémy Toguo a reçu le prestigieux prix Pommery l’année dernière, et Reynier Leyva Novo a remporté le prix en 2022.

L’APANAGE BRUT 1874 King’s Privilege a fait ses débuts à l’Armory Show Pommery

L’avant-première de l’Armory Show jeudi dernier a débuté avec la présentation du somptueux et velouté Apanage 1874 King’s Privilege, récemment sorti, au Pommery Salon. La robe jaune or pâle et les bulles fines sont autant un plaisir esthétique qu’un triomphe gustatif. Cette cuvée confidentielle et exquise, alliant l’excellence des terroirs à celle des plus grandes tables mondiales, est élaborée à partir de 45 % de pinot noir, 40 % de chardonnay, 15 % de pinot meunier et 15 % de vin de réserve des vendanges 2012, 2015 et 2018.

Salon Champagne Pommery à l’Armory Show Photographie de Kunning Huang

