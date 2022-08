L’artiste vétéran bengali Pradip Mukherjee décède à 76 ans des suites d’une infection pulmonaire

L’acteur vétéran bengali Pradip Mukherjee, qui a immortalisé le personnage du protagoniste de “Jana Aranya” (L’intermédiaire) de Satyajit Ray, est décédé lundi dans un hôpital de Calcutta, a annoncé sa famille. Mukherjee, 76 ans, a laissé derrière lui sa femme, un fils et une fille. Il a été admis dans un hôpital privé il y a trois jours en raison d’une infection pulmonaire et a été transféré dimanche dans un hôpital public, a indiqué sa famille.

Selon le rapport de PTI, son état s’est aggravé là-bas et il a rendu son dernier soupir à 8h15 lundi, a indiqué la famille. Condoléant à sa mort, le ministre en chef du Bengale occidental Mamata Banerjee a déclaré dans un communiqué en bengali : « Je suis attristé d’apprendre la nouvelle de la mort de Pradip Mukherjee. Il avait laissé sa marque dans Jana Aranya de Satyajit Ray, Utsav de Rituparno Ghosh et Dooratwa de Buddhadeb Dasgupta. . Sa mort a laissé un vide profond.

Le ministre en chef a transmis ses condoléances à sa famille et à ses admirateurs. Mukherjee avait joué dans plus de 40 films – dont Hirer Angti (The Diamond Ring, 1992) de Rituparno Ghosh et Mondo Meyer Upakshan (A Tale of a Naughty Girl, 2002) de Buddhadeb Dasgupta. A-t-il commencé sa carrière d’acteur avec Ray’s Jana Aranya (1976) dans lequel il a essayé le rôle de Somnath, le personnage central. Son dernier film sorti est Torulatar Bhoot (Ghost of Torulata Lake) en 2021.

“Il avait été remarqué par mon père dans la production scénique bengali et il a décidé de le caster dans Jana Aranya. Il a livré une excellente performance. C’était un véritable sympathisant de la famille Ray. Nous avons perdu un membre de la famille”, le fils de Ray et l’éminent cinéaste Sandip Ray a déclaré à PTI.

Mukherjee a également joué dans Satyajit Ray’s Shakha Prasakha (Branches of a Tree, 1990) et Sandip Ray’s Jekhane Bhooter Bhoy (Where Fear of Ghosts Lurks, 2012), Badsahi Angti (The Emperor’s Ring, 2014) et Gorosthane Sabdhan (Beware of Graveyard, 2010 ). Son seul film en hindi était Kahani 2: Durga Rani Singh de Sujoy Ghosh (2016).

Le réalisateur Nirmal Chakraborty a récemment choisi Mukherjee dans son film d’époque Datta, basé sur le roman éponyme de Sarat Chandra Chattopadhyay. Chakraborty a déclaré à PTI: “Pradipda est une personne terre-à-terre, douce et cultivée. Il était dévoué à son travail malgré sa mauvaise santé. Il a toujours voulu savoir si j’étais satisfait de sa performance.”