L’artiste ukrainien Gamlet Zinkivskyi peint la destruction de Kharkiv

À travers son art, Zinkivskyi repense également le paysage urbain de Kharkiv alors que les Ukrainiens, en réponse à l’invasion à grande échelle du président russe Vladimir Poutine, se déplacent pour débarrasser l’ancienne capitale soviétique des statues russes, des noms de rues et des mosaïques.

Tout comme les efforts de Poutine pour réduire la présence de l’OTAN aux frontières de la Russie ont conduit la Finlande et la Suède à chercher à rejoindre l’alliance, la guerre de la Russie contre l’Ukraine, y compris le bombardement de villes à prédominance russophone comme Marioupol et Kharkiv, n’a fait que repousser les Ukrainiens plus loin.