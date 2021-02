Les fan-arts se présentent de toutes les manières créatives et un portrait récent de l’acteur hollywoodien Leonardo Di Caprio implique la résolution de 400 rubik’s cube. Une vidéo TikTok d’Alex Ivanchak a récemment époustouflé les internautes alors qu’il créait un portrait étrangement pixélisé de l’acteur de 46 ans.

La vidéo a été partagée sur Twitter par Tim Brannigan et a recueilli plus de 1,7 million de vues, alors que beaucoup ont regardé comment l’artiste de résolution de cubes de rubik, âgé de 22 ans, a créé une œuvre d’art. Le tweet a été apprécié par plus de 77,2k utilisateurs de Twitter, tandis que des milliers d’entre eux applaudissent son travail.

L’un des utilisateurs a commenté comment on peut apprendre à résoudre un cube de rubik avec quelques tutoriels et un dévouement absolu, mais créer de l’art en résolvant le cube de rubik est quelque chose qui les déconcerte.

Tandis qu’un autre utilisateur a écrit comment Dieu donne simplement des talents supplémentaires aux gens sans raison.

Louant le travail d’Alex, un utilisateur a commenté à quel point le talent est à des années-lumière au-delà d’eux.

Certains internautes se demandent comment une personne peut découvrir qu’elle est capable de faire quelque chose d’aussi incroyable.

Cependant, ce n’est pas le seul portrait qu’Alex a créé en utilisant sa capacité exceptionnelle. Le génie de la résolution de cubes de rubik a créé des portraits de stars hollywoodiennes comme Jim Carrey, Chadwick Boseman, Alan Rickman et Daniel Radcliffe, entre autres.

Avec plus de 133000 abonnés sur sa page Instagram, Alex continue d’impressionner ses fans. Son dernier post sur Instagram montre comment il a créé un portrait du rappeur russe Egor Creed en utilisant et en résolvant 400 cubes de rubik. Sous-titrant la vidéo, Alex a écrit qu’il suppose que la moitié de ses abonnés ne connaissent pas l’artiste, mais qu’il est plutôt «cool». La vidéo a reçu plus de 78961 vues depuis qu’elle a été partagée jeudi sur la plateforme de médias sociaux.

Dans son article précédent, Alex a également recréé Emma Watson Harry Potter personnage Hermoine Granger, utilisant et résolvant 400 cubes de rubik. Sous-titrant le message, Alex a également avoué que l’actrice était sa première célébrité. La publication a été vue plus de 116000 fois sur Instagram alors que ses abonnés louaient son talent.

Alex est également inondé de plusieurs demandes alors que de nombreux adeptes lui demandent de créer un portrait de leur artiste préféré comme Harry Styles ou un membre du groupe BTS.