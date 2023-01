L’artiste Thalapathy Vijay Varisu Hindi bat Kuttey au box-office; KRK trolls Arjun Kapoor comme “les 10e et 12e échecs”

Eh bien, Varisu de Thalapathy Vijay s’avère être son meilleur film dans la ceinture nord. Le film a déjà rapporté plus de Rs 150 crores au box-office. Varisu a gagné plus de Rs six crores dans la ceinture hindi. Les collectes ont un peu baissé lundi mais c’est inévitable. D’un autre côté, Kuttey, qui avait une composition étoilée d’Arjun Kapoor, Tabu et Radhika Madan, n’a même pas réussi à toucher la marque de Rs trois crores. C’est une énorme déception pour Bollywood en ce début d’année. Le film a été réalisé par Aasman Bharadwaj, le fils du célèbre cinéaste Vishal Bharadwaj.

Varisu de Thalapathy Vijay est un artiste familial prévisible mais amusant. Quelques chansons sont également bonnes. Il a Rashmika Mandanna qui est une héroïne pan-indienne populaire. Au milieu de tout cela, Kamaal R Khan a brutalement trollé Arjun Kapoor. Il a dit que de nombreux jeunes acteurs de Bollywood n’ont aucune idée de ce que le public veut dans un théâtre. Jetez un œil à ses tweets…

Arjun Kapoor a déclaré sur #NDTV ce réalisateur a fait un film brillant #Kutte mais Public ne l’a pas compris. C’est la preuve que ces acteurs sont sans vergogne. Ils ne seront jamais Sudhro! Le public doit boycotter ces idiots, qui les considèrent comme des idiots publics. KRK (@kamaalrkhan) 15 janvier 2023

Arjun Kapoor a déclaré sur #NDTV:- Nous avons également fait Sholay et Mughal E Azam. Mdr! Bhai Tu Itna intelligent Hai, Ki Tu Unn filme Ka Ek Scene Bhi Nahi Bana Sakta, Film Ki Toh Baat Hi Jaane Deejiye. Grâce au roi des films flop Bhushan Kumar, vous obtenez des films alors que vous ne les méritez pas. KRK (@kamaalrkhan) 15 janvier 2023

Ces acteurs tous imbéciles sont 10e et 12e échec. Alors, quand ils n’ont pas de soutien scolaire, ils ne savent pas comment parler du public. Ils n’ont aucune connaissance sur quoi que ce soit. Ils sont juste assis sur des chaînes de télévision affamées de TRP et parlent comme des idiots. KRK (@kamaalrkhan) 15 janvier 2023

Arjun Kapoor est une si grande star que même Malaika Arora ne regarde pas son film.? KRK (@kamaalrkhan) 15 janvier 2023

Le film Kuttey était un thriller avec des éléments de comédie noire. Il a reçu des critiques mitigées. Arjun Kapoor a encore de bons films entre les mains. Ek Villain Returns a fait Rs 69 crores, ce qui était considéré comme décent.