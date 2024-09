L’artiste Seffy Soomro, basé à Ghotki, récupère enfin ses peintures du Frere Hall de Karachi – Culture

L’artiste Seffy Soomro, basé à Ghotki, a réussi à récupérer ses peintures « perdues » à Frere Hall après que sa campagne sur les réseaux sociaux ait amené le gouvernement du Sindh à passer à l’action. Dans une vidéo sincère partagée sur Facebook, Soomro a annoncé sa victoire tout en brandissant son œuvre récupérée.

«Je suis à Frere Hall, je devais récupérer mes tableaux aujourd’hui. Vous pouvez voir que je suis là et que j’ai réussi à récupérer mes peintures », a-t-il déclaré, visiblement ému. Soomro a exprimé sa gratitude à ceux qui ont amplifié sa voix, notant que c’est leur soutien qui a rendu ce résultat possible.

Il a également révélé qu’il avait demandé une redevance à Frere Hall, invoquant l’utilisation non autorisée de son œuvre. « J’ai également exigé une redevance puisque mes peintures étaient utilisées pour des événements, des pièces de théâtre et d’autres rassemblements. Je veux juste remercier tous ceux qui ont amplifié ma voix, qui ont soulevé ce problème et m’ont permis de les récupérer.

Le parcours de Soomro, depuis la perte de son œuvre jusqu’à sa récupération, a suscité des discussions sur la protection des droits des artistes et l’utilisation abusive de la propriété créative dans les espaces publics.

Pour ceux qui ne le savent pas, Soomro avait envoyé ses œuvres pour une exposition au Frere Hall en 2017 mais ne les a jamais reçues. On lui a dit que les peintures avaient été perdues, pour ensuite les découvrir plus tard en 2024, lors d’un épisode de la série télévisée à succès. Kabhi principal Kabhi Tum.

Indigné, Soomro s’est adressé aux réseaux sociaux pour accuser Frere Hall d’avoir détourné son travail. Sa vidéo a attiré une large attention. Finalement, le ministre de la Culture du Sindh a ordonné une enquête sur cette affaire.

L’enquête a conclu à un « malentendu » entre Soomro et le parc des expositions. Contrairement aux affirmations de Soomro, le rapport indiquait que l’artiste n’avait « pas pris sérieusement d’intérêt » à récupérer ses peintures. Cependant, ses tableaux n’ont jamais été restitués ni emballés. Au lieu de cela, ils sont restés au Frere Hall, « se déplaçant d’un coin à l’autre au gré des expositions au fil des années ».

Soomro a accusé les autorités d’avoir mené une enquête biaisée. La cinéaste Sharmeen Obaid-Chinoy était l’une des nombreuses personnes qui ont exprimé leurs inquiétudes quant à la gestion de l’affaire par le gouvernement du Sindh.

Elle a souligné que le gouvernement devrait prendre des mesures plus significatives pour sauvegarder l’art et la culture du Sind. « Pourquoi le gouvernement du Sindh n’établit-il pas un comité indépendant doté d’une véritable autorité, capable de mener des enquêtes impartiales ? » demanda Chinoy.

Attirant l’attention sur les préoccupations de longue date concernant le musée de Karachi, elle a souligné que « des objets rares étaient vendus et remplacés par des répliques ». Ajoutant que de telles mesures démontreraient un engagement sérieux à préserver le riche patrimoine de la province, elle a déclaré que ce serait une mesure « rare et louable » pour protéger ses biens culturels.

Les peintures de Soomro faisaient partie de sa thèse pour le département des beaux-arts de l’Université du Sind.