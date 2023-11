L’artiste russe qui a organisé une manifestation contre la guerre dans les supermarchés risque huit ans de prison

En tant que correspondant politique en chef de la Russie et ancien chef du bureau de Moscou, Andrew contribue à diriger la couverture médiatique du plus grand pays du monde, dont il a couvert la transformation politique, économique et sociale sous le président Vladimir Poutine pendant une grande partie des deux dernières décennies, ainsi que sa confrontation croissante. avec l’Occident et les guerres en Géorgie et en Ukraine. Andrew faisait partie d’une équipe de reportages du Wall Street Journal présélectionnée pour un prix Pulitzer pour le journalisme international. Il a également fait des reportages depuis Moscou pour deux journaux britanniques, The Telegraph et The Independent.