L’artiste revisite les lieux qui l’ont marquée pour une exposition à Tremont

L’artiste Anke Lex, basée à Collingwood, est sortie de son médium habituel pour sa dernière exposition d’art, qui visite des lieux qui ont eu un impact important et joyeux sur sa vie.

Lex, qui travaille souvent avec des éléments en céramique, a créé sa dernière exposition, Places of the Heart, avec des photographies à l’encaustique et des techniques mixtes. Il s’agit de sa première exposition sans aucun élément céramique.

« Les lieux, tout comme les gens, peuvent changer la façon dont vous ressentez et voyez les choses », a expliqué Lex dans un e-mail. « L’impact et l’amour pour un tel endroit restent avec vous, on le porte à l’intérieur, cela définit qui vous êtes devenu. Revenir dans de tels endroits peut être une joie de connexion profonde. »

L’exposition est visible jusqu’au 30 octobre au Tremont (80, rue Simcoe).

Lex a également écrit le poème suivant pour accompagner son exposition :

Lieux du cœur

Si je ne reviens jamais ; tu m’as façonné

Cela se reflétera dans la façon dont je m’habille

La façon dont je parle

La façon dont je pense

La façon dont je regarde les nouveaux endroits

Si je reviens; tu me tiendras

enveloppe-moi si fort et doucement

Tu ne demanderas pas

Pourquoi es-tu parti ?

Où étais-tu?

Aucun blâme

Parce que j’étais toujours là