L’artiste réfléchit à la peinture de Cara Delevingne et Taron Egerton

Par Steven McIntoshJournaliste de divertissement

Jonathan Yeo

Yeo se souvient avoir peint une Cara Delevingne enjouée, qui voulait essayer des costumes et des accessoires de son atelier alors qu’elle était assise.

L’artiste Jonathan Yeo est l’un des portraitistes les plus connus du Royaume-Uni – une forme d’art, selon lui, qui est plus importante que jamais à une époque où des dizaines de millions de selfies sont capturés chaque jour.

Yeo est surtout connu pour ses portraits de personnalités du monde du divertissement, de la royauté, de la politique et de l’activisme, parmi lesquels Sir David Attenborough, Idris Elba, Nicole Kidman, Malala Yousafzai, Helena Bonham Carter et Sienna Miller.

Ses autres sujets incluent l’ancien président américain George W Bush et l’ancien premier ministre Sir Tony Blair, ainsi que l’ancienne duchesse de Cornouailles, aujourd’hui reine Camilla, et le regretté duc d’Édimbourg, le prince Phillip.

Selon Yeo, un portrait peint a la capacité de résumer davantage d’aspects de la personnalité d’un modèle qu’une photographie ordinaire.

“Une photo est un moment figé”, a déclaré Yeo à BBC News. “Ce que vous obtenez lorsque vous peignez un portrait, c’est un peu de temps qui s’écoule. Lorsque vous peignez un tableau, vous travaillez dessus une partie à un moment différent de l’autre. Ainsi, au lieu d’une image statique, vous J’ai capturé beaucoup de moments différents.

“Votre rapport au sujet évolue au fur et à mesure que vous apprenez à le connaître”, poursuit-il. “Vous les voyez à des jours différents, et les gens se comportent différemment, ils ont un aspect différent à des jours différents, vous pouvez donc apporter différents éléments de leur personnalité, mélangés de manière intéressante. Et vous les voyez avec deux yeux plutôt qu’avec un regard différent. caméra, qui les voit avec une seule.

Jonathan Yeo

Yeo dit que son objectif avec ses portraits est de faire passer la “vérité sans fard” du modèle

L’entrée de Yeo dans le monde des portraits n’était pas conventionnelle. “Je fais des portraits depuis près de 30 ans maintenant”, explique-t-il, “mais je ne suis jamais allé dans une école d’art et je n’ai donc jamais eu de formation formelle.”

Au lieu de cela, l’artiste a développé ses propres techniques et son propre style. “Les portraits ne sont pas faciles, et c’était une assez bonne formation car cela m’a obligé à comprendre comment le faire.”

Ses méthodes autodidactes lui ont valu une carrière réussie, notamment une exposition consacrée au travail de Yeo à la National Portrait Gallery (NPG) et de nombreuses expositions dans des musées du monde entier.

“Oui, le portraitiste le plus proche que nous ayons d’un portraitiste de la société moderne dans l’esprit de Joshua Reynolds, peint des portraits flatteurs avec une touche moderniste à l’ancienne”, a déclaré Fisun Guner du Arts Desk dans sa critique de l’émission NPG de Yeo.

L’artiste est désormais prêt à mettre ses décennies d’expérience au service de l’enseignement. Yeo a enregistré une série de cours pour BBC Maestro, un service commercial financé par des abonnements où des experts partagent leurs compétences.

De nombreux portraits de Yeo représentent des personnalités de premier plan, ce qui, dit-il, peut être à la fois une bénédiction et une malédiction.

“D’une certaine manière, si les gens sont bien connus, ils sont un peu plus habitués à être scrutés et photographiés”, note-t-il. “Ce qui peut être un avantage, car ils ne sont pas aussi gênants au début, mais il se peut aussi qu’il faille gratter un peu plus pour faire disparaître le visage public.”

Voici une sélection de quelques-uns des grands noms que Yeo a peints :

Cara Delevingne

Jonathan Yeo

Au milieu des années 2010, la star de Cara Delevingne a encore le vent en poupe. En tant que mannequin, elle dominait les pages de mode, mais elle se forgeait également une carrière d’actrice et d’auteure.

Yeo se souvient que le mannequin, aujourd’hui âgé de 31 ans, voulait s’amuser et jouer plus que beaucoup de ses autres modèles – ce qui a finalement profité aux portraits qu’il a réalisés en 2015.

“Elle entrait et elle n’aimait pas rester assise”, se souvient-il. “Mais elle avait tendance à regarder autour d’elle, et il nous restait tout un tas de choses d’une fête, des lunettes et des lunettes, et elle a commencé à mettre toutes ces choses et à jouer.

“J’ai donc fini par faire plusieurs photos d’elle pour un musée au Danemark, où elle était dans un mode de performance différent dans chacune d’entre elles.

Il ajoute : “Ce que j’ai préféré, c’est quand elle a mis ce déguisement de Groucho Marks. [pictured top]. Vous avez donc ce mannequin qui a généralement payé beaucoup d’argent pour se faire prendre en photo, et on pouvait à peine voir que c’était elle à cause de ces sourcils.”

Taron Egerton

Jonathan Yeo

Parmi les acteurs qu’il a peints, celui qui reste particulièrement gravé dans l’esprit de Yeo est Taron Egerton – qu’il a capturé alors qu’il incarnait Sir Elton John dans le biopic Rocketman de 2019.

“Je pensais faire quelque chose qui porterait davantage sur cette idée d’insaisissable et sur le point où l’acteur s’arrête et le personnage commence”, dit-il.

“Mais aussi, il incarnait quelqu’un que nous connaissons dans le monde réel, Elton John, qui a également la performance d’Elton et du privé Elton.

“J’ai donc pensé que c’était plutôt amusant d’avoir cette photo de lui dans un personnage dans l’une des tenues du film, mais j’espère que vous avez ce sentiment d’une cible mouvante où se trouve l’identité.”

Yeo se souvient d’un autre acteur avec qui il s’entendait bien lorsqu’il était assis – mais qui a fini par manquer accidentellement son prochain spectacle.

“Kristen Scott Thomas était géniale et m’a dit qu’elle viendrait à mon exposition au Danemark”, se souvient-il. “Elle est arrivée une semaine plus tôt, elle s’était trompée de dates. Elle a fini par m’aider à monter l’exposition, mais a raté le vernissage !”

Jonathan Ive

Jonathan Yeo

L’un des portraits de Yeo qui a le plus retenu l’attention est celui de Jonathan Ive, qui était à l’époque directeur du design chez Apple (2018).

J’ai joué un rôle clé dans le développement du look de l’iPod, de l’iPhone, de l’iPad et du MacBook.

“J’étais intéressé par cette idée qu’il a mentionnée un jour, selon laquelle il avait toujours été fasciné par l’autoportrait lorsqu’il était enfant et qu’il avait écrit sa thèse sur ce sujet”, explique Yeo.

“J’ai donc adoré ça : ce type était en partie responsable de l’installation d’appareils photo sur l’iPhone et, indirectement, de milliards de selfies, plus que jamais auparavant lorsqu’il rédigeait sa thèse.

“Je pensais que ce lien était charmant, donc sur la photo, il faisait en quelque sorte un selfie, mais nous l’avons un peu inversé.”

Grayson Perry

Jonathan Yeo

Un artiste peignant un autre artiste est sûrement une proposition intimidante. “C’est un peu plus stressant”, reconnaît Yeo.

Il cite comme exemple Grayson Perry, une artiste également connue pour s’habiller en femme.

“[Perry] il venait s’asseoir le mercredi, c’était son jour pour être [alter-ego] Claire. Alors j’ai dit : “Ce que vous portez ne me dérange pas, mais ce serait utile si vous portiez la même chose”.

“Et bien sûr, il a totalement ignoré cela”, rit Yeo, “et un jour, il arrivait en écolière victorienne, un autre jour en femme d’affaires des années 80, habillée de manière élégante et aux cheveux bouffants.

“Je ne sais pas si c’était délibéré et s’il jouait avec moi. J’aurais pu continuer à faire ça pendant des années, j’apprends toujours tellement de lui.”

Tony Blair

Jonathan Yeo

Au moment où Yeo a peint Sir Tony, l’ancien Premier ministre se trouvait être portant un coquelicot lors de ses séances car c’était proche du jour du Souvenir. Le rouge perçant du coquelicot était visible sur le costume gris de Sir Tony.

Yeo se souvient de Sir Tony comme d’un communicateur impressionnant – ce qu’il a pu observer pendant la campagne électorale.

“Dans une certaine mesure, je regrouperais les politiciens avec les acteurs parce que ce sont souvent des interprètes assez sophistiqués”, explique Yeo. “Tony Blair était très impressionnant et savait bien projeter ce qu’il voulait projeter, mais il utilisait son langage corporel, la façon dont il disait les choses, en fonction de son objectif.

“J’ai suivi certains hommes politiques lors d’une campagne électorale il y a longtemps, et on les voyait dans différentes situations, et il s’adaptait subtilement à chaque situation presque comme le ferait un mime, assumant le langage corporel et d’autres affectations.”

Jonathan Yeo : Portrait Painting sort sur la plateforme BBC Maestro le 24 janvier.