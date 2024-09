L’artiste R&B originaire de Philadelphie Frankie Beverly est décédé – NBC10 Philadelphia

Les fans de musique ici à Philadelphie et dans le monde entier ont des raisons de pleurer mercredi la mort du légendaire artiste R&B, auteur-compositeur et producteur Frankie Beverly.

Il avait 77 ans.

Mercredi matin, la famille de Beverly a annoncé que le fondateur du groupe de funk et de soul Maze – né Howard Stanley Beverly – était décédé la veille.

« Faire le deuil d’un être cher est une expérience profondément personnelle et émotionnelle. Pendant cette période où nous traversons des sentiments de tristesse, de réflexion et de souvenir, nous demandons de bien vouloir garder notre intimité et notre compréhension, afin de nous permettre de faire notre deuil à notre manière », a écrit la famille dans un message en ligne. « Cette période est une période de guérison, et votre respect pour notre besoin de solitude est apprécié alors que nous honorons la mémoire de notre bien-aimé Howard Stanley Beverly, connu dans le monde entier sous le nom de Frankie Beverly. »

La déclaration de la famille a continué en disant que Beverly « a vécu sa vie avec une âme pure, comme on pourrait dire, et pour nous, personne ne l’a fait mieux. Il a vécu pour sa musique, sa famille et ses amis. Aimez-vous les uns les autres comme il le voudrait pour nous tous. »

Beverly est né à Philadelphie et a fréquenté le lycée Germantown dans sa jeunesse.

Selon le partenaire de collecte d’informations de NBC10, le Tribune de Philadelphiesa carrière musicale a commencé lorsqu’il a fondé les Blenders avant d’enregistrer plusieurs chansons avec les Butlers.

« Après avoir attiré l’attention du légendaire auteur-compositeur et producteur Kenny Gamble, le groupe a sorti plusieurs albums sous le label Cameo Parkway, basé à Philadelphie », a écrit le correspondant du Tribune OJ Spivey sur les débuts de Beverly après le musicien a récemment été honoré en nommant le bloc 6000 de Norwood Street à Germantown en son honneur.

Après avoir déménagé sur la côte ouest, le groupe de Beverly a changé de nom, Raw Soul, puis Maze, avec qui Beverly a sorti neuf albums d’or.

Plus tôt cette année, après avoir joué et fait des tournées pendant 50 ans, Beverly a donné un spectacle d’adieu au Dell Music Center dans le nord de Philadelphie.

Sa famille n’a pas précisé la cause du décès de Beverly.