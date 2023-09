Un tribunal danois a ordonné hier à un artiste de rembourser un musée qui lui avait donné 70 000 euros en espèces pour de l’art – uniquement pour qu’il lui livre des toiles vierges..

Jens Haaning a été chargé par le Kunsten Museum d’Aalborg, dans l’ouest du pays, de reproduire deux œuvres en utilisant l’argent liquide – couronnes danoises et euros – pour représenter le salaire annuel au Danemark et en Autriche.

Mais Haaning a simplement rendu les toiles vides au musée et a déclaré que son œuvre s’intitulait « Prenez l’argent et courez ».

Le directeur du musée, Lasse Andersson, a déclaré précédemment qu’il avait éclaté de rire lorsqu’il avait vu pour la première fois les deux toiles vierges en 2021 et qu’il avait quand même décidé de montrer les œuvres.

Il a déclaré qu’ils avaient une « approche humoristique » et étaient « une réflexion sur la façon dont nous valorisons le travail », mais a confirmé que le musée poursuivrait Haaning en justice s’il ne remboursait pas l’argent, ce qu’il a refusé de faire.

Un tribunal de Copenhague a ordonné lundi à l’artiste, 58 ans, de rembourser au musée l’équivalent de la somme qu’il lui avait versée moins les cachets de l’artiste et les frais de montage.

Mais dans une interview accordée lundi à la télévision TV2 Nord, Haaning a déclaré que le musée avait gagné « beaucoup, beaucoup plus » d’argent que ce qu’il avait investi grâce à la publicité entourant l’affaire.

« Cela a été bon pour mon travail, mais cela me met aussi dans une situation ingérable où je ne sais pas vraiment quoi faire », a-t-il ajouté.

Le musée pensait que l’artiste envisageait d’inclure les billets de banque dans une installation qu’il lui avait commandée. Mais lorsque l’œuvre d’art a été révélée pour la première fois, le personnel du musée a été horrifié de ne trouver qu’un grand cadre vide.

Le musée a néanmoins décidé d’exposer les cadres vides, admettant que Haaning avait créé une « œuvre d’art intéressante », mais un tribunal danois a finalement ordonné à l’artiste de restituer l’argent.

S’exprimant peu après la première révélation des toiles, Haaning a déclaré : « Ce n’est pas un vol. Il s’agit d’une rupture de contrat, et la rupture de contrat fait partie du travail », a-t-il déclaré.

«Le travail, c’est que j’ai pris leur argent.»

Haaning, né à Hoersholm en 1965, a gagné en popularité dans les années 1990 grâce à son art axé sur les structures de pouvoir et les différences entre les groupes sociaux. Il avait déjà créé des œuvres d’art dans lesquelles il utilisait des billets de banque pour représenter les salaires annuels des travailleurs.

Le musée s’attendait à ce que Haaning utilise l’argent qu’il lui a prêté pour recréer son œuvre d’art précédente en disposant les billets de banque dans deux cadres, qui visualiseraient le revenu annuel moyen d’une personne au Danemark et en Autriche et feraient partie du « Work It Out ». exposition.

Se déroulant du 28 septembre au 16 janvier, l’exposition présente des œuvres nouvelles et existantes d’environ 20 artistes et occupe la majorité du musée.

Mais alors que l’installation était sur le point d’ouvrir pour la première fois, le musée a reçu un e-mail de Haaning confirmant qu’il avait pris l’argent et qu’il ne le rembourserait pas.

« Par la suite, nous avons pu constater que l’argent n’avait pas été investi dans les travaux », a déclaré un porte-parole du musée.

Le Kunsten Museum of Modern Art d’Aarlborg, dans le nord du Danemark, accueille les œuvres de Haaning dans le cadre de l’installation « Work it Out »

Take the Money and Run’ de l’artiste danois Jens Haaning, exposé au musée Kunsten à Aalborg, Suède, le 28 septembre 2021. Le cadre aurait dû être rempli d’environ 550.000 couronnes danoises en espèces, censées correspondre au salaire annuel moyen en Autriche et au Danemark

En 2021, le directeur du Kunsten, Lasse Andersen, a déclaré à DR qu’il avait convenu que Haaning avait créé une œuvre d’art intéressante et que le musée continuerait d’exposer les cadres vides, mais qu’il intenterait une action en justice si l’artiste ne rendait pas l’argent avant la date contractuelle du 16 janvier. , 2022.

« Je suis d’accord avec Jens pour dire qu’une œuvre à part entière a été créée, qui commente réellement l’exposition que nous avons. Mais ce n’est pas l’accord que nous avions», a-t-il déclaré.

«Pour l’instant, nous attendons et voyons. Si l’argent n’est pas restitué le 16 janvier comme convenu, nous prendrons bien entendu les mesures nécessaires pour garantir que Jens Haaning respecte son contrat.

Andersen a affirmé que le contrat de l’artiste avec le musée prévoyait des frais d’exposition pour son œuvre d’environ 1 340 €, mais que le musée couvrirait toutes les dépenses jusqu’à 6 000 €.

Pour sa part, Haaning a déclaré qu’il avait accepté l’argent en réponse à ses mauvaises conditions de travail, alléguant que le salaire dérisoire du musée signifiait qu’il aurait dû sacrifier 2 850 £ de son propre argent pour terminer l’installation.

‘[Returning the money] cela n’arrivera pas. Le travail, c’est que j’ai pris leur argent », a-t-il déclaré à la chaîne danoise DR.

« J’encourage d’autres personnes dont les conditions de travail sont aussi misérables que les miennes à faire de même.

« S’ils occupent un boulot de merde et ne sont pas payés, et qu’on leur demande en fait de payer de l’argent pour aller travailler, alors prenez ce que vous pouvez et battez-le », a-t-il déclaré.