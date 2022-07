L’artiste québécois hommage à Elvis participera au concours ultime

Cela fait 45 ans qu’Elvis Presley est décédé à l’âge de 42 ans, mais des artistes hommage du monde entier continuent de chanter ses chansons.

Sylvain Leduc de Valleyfield, au Québec, au large de la pointe sud-ouest de l’île de Montréal, est l’un des meilleurs et se rendra à Graceland pour concourir pour l’ultime couronne hommage.

L’Ultimate Elvis Tribute Artist Contest, sanctionné par Elvis Presley Enterprises, est le summum pour les imitateurs.

Leduc a été invité à concourir pour la troisième fois à Memphis, Tennessee, à Graceland, où résidait le roi.

Des centaines d’ETA se rassembleront à Graceland pour la deuxième semaine d’août.

ETA signifie “Elvis Tribute Artist”, et ce sont tous des professionnels.

“Quand je joue, surtout si je suis dans un personnage et que je suis sur scène, j’ai l’impression que cet homme est là et veille sur moi”, a déclaré Leduc.

Leduc a grandi en imitant son idole et est devenu professionnel en tant qu’ETA en 2015.

Depuis, il tourne à plein temps.

Il se spécialise dans les années de concert d’Elvis des années 70.

“C’était toujours l’époque qui m’attirait même quand j’avais trois ou quatre ans”, a déclaré Leduc. « C’était les combinaisons !

Leduc a beaucoup de répliques de combinaisons.

« Ajusté sur mesure pour moi, authentique à ce que portait Elvis », a-t-il déclaré.

Leduc porte une attention particulière à chaque détail et seules certaines chansons sont interprétées dans certaines tenues.

Gravissant les échelons de la compétition avec une récente victoire à Penticton, en Colombie-Britannique, Leduc a déclaré que la première place dans la division professionnelle lui a valu le billet pour Memphis cette année, où il tentera d’être le premier Canadien à remporter l’ultime concurrence.

« C’est le plus haut possible », a déclaré la gérante de Leduc, Sharon Murray. “C’est le plus grand diplôme que vous puissiez obtenir en tant qu’artiste hommage. Se produire là-bas, concourir là-bas et, espérons-le, y gagner serait la plus haute distinction pour Sylvain ou tout artiste hommage qui honore Elvis, absolument.”

“Ce serait la plus grande réalisation, et après ça, si Pricilla veut me rencontrer, eh bien, ce serait bien aussi”, a déclaré Leduc en riant.

Ajoutant au buzz, le film à succès “ELVIS” de Baz Luhrman présente également une nouvelle génération d’Elvis Presley. Leduc a adoré le film et pense que l’excitation autour du roi est fantastique.