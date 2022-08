L’artiste quadri-habile dessine quatre superbes portraits à la fois ET à l’envers

Une artiste dessine de superbes portraits de type photo – en utilisant ses mains et ses pieds en même temps.

Remarquablement, Rajacenna Van Dam, 29 ans, crée même les images à l’envers.

Elle a récemment été filmée en train de reproduire des stars et des personnages de films à partir de clichés dans son studio de Rotterdam, aux Pays-Bas.

Sa collection de photos comprend Wonder Woman, Harry Potter, Angelina Jolie et les chanteuses Shakira, Billie Eilish et Bella Poarch.

Rajacenna, super brillante, qui est quadri-habile, a déclaré : “Dessiner de cette façon ne me semble pas difficile, cela vient naturellement.”

Sa passion pour le dessin a commencé à 16 ans, lorsqu’elle a commencé à partager ses créations sur les réseaux sociaux.

Elle était obsédée par la recherche d’un moyen de travailler plus vite et en même temps de se mettre au défi.

Elle s’est donc apprise à dessiner à deux mains puis a développé la tenue de crayons entre ses orteils.

Elle dessine à l’envers car cela présente encore plus de défi.

Rajacenna a déclaré: «Quand je suis multitâche sur plusieurs dessins, j’ai une meilleure concentration et je suis plus dans un état de flux parce que je ne m’ennuie pas avec ça.

“J’écoute des livres audio et de la musique pendant que je dessine.”