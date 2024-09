L’artiste « prête à mourir » après avoir laissé les spectateurs lui faire n’importe quoi pendant six heures a participé à un autre acte extrême

Une artiste qui a participé à l’une des performances artistiques les plus éprouvantes de l’histoire a vécu quelque chose d’inattendu lors d’une autre performance extrême des décennies plus tard.

Vous avez peut-être entendu parler de l’artiste Marina Abramović, qui a un jour réalisé la célèbre performance « Rhythm 0 » dans laquelle elle a placé 72 objets sur une table et a laissé des inconnus les utiliser sur elle comme ils le souhaitaient pendant six heures.

Elle a déclaré qu’elle était « prête à mourir » dans le cadre de l’exposition de 1974 et qu’elle assumerait l’entière responsabilité de tout ce qui lui arriverait.

Les objets allaient des fleurs et des parfums aux armes, et au début, les gens lui tendaient les fleurs ou la regardaient simplement alors qu’elle se tenait immobile.

Au fur et à mesure que la performance se poursuivait, les actions du public devenaient plus extrêmes, laissant l’artiste en larmes (Marina Abramović Institute/YouTube)

Cependant, à la fin des six heures, elle avait été dépouillée de ses vêtements et sa peau avait été lacérée.

À un moment donné, une bagarre a éclaté parmi le public après qu’une arme chargée a été placée sur sa tête et que son propre doigt a été placé sur la gâchette.

Malgré ce que les gens lui ont fait subir dans le cadre de « Rhythm 0 », elle était déterminée à poursuivre l’art de la performance, et lors d’un de ses spectacles en 2010, quelque chose s’est produit auquel elle ne s’attendait certainement pas.

Elle a passé plus de deux mois assise et à avoir des conversations silencieuses avec tous ceux qui la rejoignaient. (Musée d’art moderne)

Lors de sa performance « The Artist is Present », elle a passé deux mois et demi assise à une table du Museum of Modern Art de New York, avec une chaise vide en face d’elle.

N’importe qui pouvait s’asseoir et avoir une « conversation silencieuse » avec Marina, car il leur était demandé de ne pas la toucher ni de lui parler, et parmi ceux qui l’ont fait se trouvaient un certain nombre de visages célèbres, dont l’acteur Alan Rickman.

Rester assis là pendant des heures sans parler à personne pendant plus de deux mois était un acte assez extrême, mais beaucoup ont trouvé l’expérience très touchante.

Les règles « ne pas toucher, ne pas parler » ont été enfreintes par l’un des premiers invités, un homme nommé Frank Uwe Laysiepen (mieux connu sous le nom d’Ulay), mais c’est parce qu’il avait déjà eu une relation avec Marina.

Ils n’avaient pas parlé depuis plus de 20 ans avant ce moment et elle ne savait pas qu’il serait l’un des premiers à s’asseoir en face d’elle, mais les images de leurs retrouvailles sont devenues virales alors qu’ils disaient beaucoup de choses sans parler avant qu’elle ne se penche sur la table et lui propose ses mains à tenir.

L’une des premières personnes à s’asseoir à ses côtés était son ancien partenaire dans l’art et dans la vie. (Musée d’art moderne)

Pour replacer les choses dans leur contexte, Marina et Ulay se sont rencontrés en 1975, un an après qu’elle ait fait « Rhythm 0 » et ils ont commencé à jouer ensemble. Entre 1976 et 1988, ils étaient également en couple.

La relation s’est terminée sur des bases difficiles et les deux hommes se sont séparés dans des circonstances extraordinaires.

Ils se sont séparés après avoir interprété quelque chose appelé « The Lovers », où ils marchaient depuis les extrémités opposées de la Grande Muraille de Chine et se rencontraient au milieu pour se marier.

Cependant, selon Il leur a fallu huit ans pour obtenir l’autorisation du gouvernement chinois, période pendant laquelle leur relation était déjà en train de s’effondrer.

Ils ont continué leur performance, chacun marchant plus de 3 700 miles pour se rencontrer, devant parfois grimper sur les ruines rocheuses où des parties du mur étaient tombées en désuétude.

Lorsque Marina a rencontré Ulay, il lui a dit qu’il avait mis enceinte la traductrice qui l’avait accompagné tout au long du chemin.

Abramović a dit à Ulay qu’il devrait plutôt épouser sa traductrice, puis ils se sont embrassés et se sont séparés.

Bien qu’ils se soient brièvement réunis en 2010 pour « The Artist is Present », Ulay a ensuite poursuivi Abramović en affirmant qu’elle ne lui avait pas payé suffisamment de royalties pour leur œuvre commune, et en 2016, un tribunal lui a ordonné de lui payer 250 000 € (209 000 £) de royalties et 23 000 € (19 000 £) de frais juridiques.