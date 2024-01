L’artiste paysagiste David Kreitzer trouve un rajeunissement à Bend

David Kreitzer est un artiste professionnel depuis près de 60 ans et il est toujours aussi fort et n’a pas de fin en vue. Après avoir poursuivi sa passion, il est venu à Bend non pas pour prendre sa retraite, mais pour trouver une nouvelle inspiration.

« La peinture peut être apaisante. Cela peut être passionnant. Cela peut être irritant. Cela peut être beaucoup de ces choses. Quoi qu’il en soit, vous en êtes responsable », a déclaré David. « L’art suit l’argent. Je me fiche de ce que ça donne. C’est la vérité. Il n’y a pas de formule pour réussir. Personne ne sait ce qui se vend, quelles sont les règles de la peinture. L’une des règles en peinture est de peindre du gras sur du maigre.

« Il faut aimer le processus. Trop d’artistes veulent en arriver au point où ils terminent leur tableau. C’est la partie amusante. Ils veulent le mettre là-bas et l’obtenir pour que vous ayez cette belle chose à montrer pour tout votre travail. Mais j’aime aussi la préparation.

Ce qui a commencé comme une obsession d’enfance s’est transformé en une obsession de toute une vie et une carrière d’artiste professionnel pendant 58 ans.

“Quand je disais à quelqu’un que je voulais devenir artiste, ils me disaient : “Mais qu’est-ce que tu vas faire dans la vie ?” David a dit. « Je me fiche de votre opinion positive. La plupart du temps, vous serez rejeté. C’est vrai pour tous les arts.

EN RELATION: 40 États, 18 mois : le mosaïste de Redmond nous reconstitue enfin tous ensemble

EN RELATION: Un jeune artiste saisit l’opportunité de réaliser une fresque murale au restaurant Bend par les cornes

« Ce que j’aime dans la peinture, c’est qu’elle est pratiquement impossible à maîtriser. Vous pouvez devenir bon dans ce domaine. Au lieu de vous laisser frustrer par cela, c’est ce que les philosophes appellent cela le mécontentement divin. Vous devez l’utiliser à votre avantage. Cela vous permet de continuer, de vous intéresser au mécontentement divin.

Ce n’est qu’une des nombreuses choses qui poussent David à peindre.

“Tant que c’est difficile, on s’y intéresse, on s’y intéresse, on y travaille, on découvre des choses”, a déclaré David.

“Mon désir a toujours été de créer de belles images inoffensives”, a déclaré David. « Le plus grand compliment que je reçois sur un tableau, c’est que quelqu’un me dise : « Cela me fait du bien. » ou ‘J’aime ça.’ Parce que quand vous dites que j’aime ça, ils disent que ça guérit. Pour moi, c’est l’aspect le plus élevé de la peinture.

David a grandi dans le Nebraska et a fait des études supérieures dans l’État de San Jose. Il a fait ses armes sur la scène artistique de San Francisco et a gagné sa vie en tant que peintre pendant des décennies à San Luis Obispo.

Il a déménagé à Bend il y a quatre ans – non pas pour prendre sa retraite, mais pour être inspiré.

“Nous sommes venus ici et c’est très rajeunissant de faire de la montagne maintenant”, a déclaré David. “Je l’aime.”

Son épouse, Jacalyn, est originaire de Bend – elle est née et a grandi ici avant de déménager et de poursuivre sa propre carrière artistique en tant que chanteuse d’opéra professionnelle.

«Je l’ai rencontré dans les coulisses du Seattle Opera», a déclaré Jaclyn.

Leur vie tourne autour de l’art. Les peintures de David tapissent les murs de la maison et de son atelier.

“Il est évidemment très prolifique”, a déclaré Jacalyn. “Il a peint environ 1 600 tableaux au cours de sa vie, en a vendu entre 1 300 et 1 400 et possède environ 200 tableaux à la fois.”

Il y a eu des hauts et des bas tout au long du chemin.

« J’en suis arrivé au point où mon téléphone a été coupé. Il n’y avait pas de chauffage dans l’appartement, alors je peignais dans la cuisine avec la cuisinière allumée », a déclaré David.

Mais la seule constante a été la peinture et la poursuite incessante de sa passion par David.

“Et la seule chose que je ne voulais pas faire, c’était passer le reste de ma vie à dire aux gens ‘J’aurais pu le faire’ ou ‘J’aurais dû le faire.’ J’aurais pu faire ça. Rien ne semble plus nul », a déclaré David.

Une carrière s’étalant sur sept décennies différentes a fourni à David le genre de perspective qui ne vient qu’avec le temps.

« Vous devez comprendre pourquoi vous peignez. Si c’est vraiment important pour vous, vous ferez tout ce qu’il faut pour continuer », a déclaré David.

David continue de dessiner et de peindre presque quotidiennement, trouvant son inspiration dans les paysages du centre de l’Oregon. Si vous souhaitez visiter sa galerie ou en savoir plus sur l’art de David, vous pouvez appeler ou envoyer un SMS au 805-234-2048 ou envoyer un e-mail. [email protected].