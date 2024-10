L’artiste partiellement aveugle Ed Urena trouve du réconfort dans la peinture

Pour l’artiste Ed Urénal’art est une forme de thérapie. Plus qu’un passe-temps, un passe-temps ou même une forme d’expression de soi, la peinture lui apporte un sentiment de calme dont il a tant besoin. Le réconfort est le bienvenu compte tenu de ses conditions. À 28 ans, Urena a commencé à perdre la vue et a dû passer sous le bistouri en quelques jours pour sauver ce qui restait. Ensuite, l’art est devenu plus qu’une source de réconfort puisqu’il n’a pu payer son opération chirurgicale qu’après avoir vendu un de ses tableaux.

Même si l’impact de l’art sur sa vie a été énorme, Urena n’est pas un artiste à plein temps. «Je fais des allers-retours entre le travail dans le secteur des services et le domaine de l’ingénierie pour joindre les deux bouts, ce que j’apprécie pour la plupart», a-t-il déclaré à My Modern Met. « L’art sera toujours une activité secondaire, qu’il devienne ou non une carrière à l’avenir. Même mes proches remarquent si je n’ai pas pris de temps pour mon art depuis un certain temps, en suivant parfois « As-tu peint récemment ? »

Ayant trouvé l’inspiration dans la musique, notamment dans les clips de Lana del Rey et Lady Gaga, ainsi que dans ses proches, Urena continue de développer sa technique, prouvant qu’il n’y a pas de limites à ce que les artistes peuvent réaliser. Continuez à lire pour l’interview exclusive de My Modern Met avec Ed Urena.

Comment a commencé votre parcours de peinture ?

Mon intérêt pour la peinture a commencé très jeune. Je suis née myope et j’avais du mal à voir mon environnement, avec quelques cicatrices au visage pour le prouver. Je me souviens avoir 5 ans et être assis par terre, très près de la télé, en train de regarder Bob Ross. Pour moi, c’était comme s’il faisait de la magie et je voulais faire la même chose. À la maternelle, mon professeur me laissait toujours le coin bricolage à disposition pendant la récréation.

Après avoir déménagé en République Dominicaine à l’âge de 6 ans, j’avais un accès très limité aux fournitures artistiques et je passais mon temps à la maison et à l’école à dessiner. Les professeurs nous ont placés par ordre alphabétique en fonction des noms de famille, ce qui signifiait que j’étais assis au fond de la classe. Je ne pouvais rien voir au tableau, même lorsque j’étais assis par terre devant la classe, donc passer des semestres au fond d’une classe signifiait que je passais mon temps à dessiner (ce qui me causait souvent des ennuis). Quand j’ai finalement eu des lunettes à l’âge de 11-12 ans, j’ai eu l’impression de voir le monde pour la première fois et ma passion pour les couleurs est née.

Le fait d’être malvoyant et gay rendait difficile l’apprentissage, la création de relations amicales et l’évitement du harcèlement à l’école et à la maison. En conséquence, je n’ai pas toujours eu de bons résultats académiques (ou sociaux) et j’ai utilisé l’art comme une forme d’évasion.

Finalement, je suis retourné à New York où j’ai terminé mes études secondaires et ma première année d’université. Au cours de cette année, j’étudiais la justice pénale et j’ai suivi Art 101 en option, où j’ai peint à nouveau pour la première fois depuis la maternelle. C’est à ce moment-là que j’ai vraiment compris ce que la peinture m’apportait. j’ai recréé Nuit étoilée par Vincent van Gogh pour un projet final et mon professeur a demandé de garder le tableau pour son bureau. C’était la première fois que mon art était vraiment apprécié, de la même manière que j’appréciais le travail de Bob Ross.

La même année, j’ai dû déménager en Floride, où j’étais loin de mes seuls amis et de la vie citadine dans laquelle je commençais tout juste à m’épanouir. J’avais l’impression de n’avoir plus rien et c’est à ce moment-là que j’ai pris la décision de poursuivre mes études. art.

Avez-vous peint professionnellement avant de devenir partiellement aveugle ?

J’ai commencé à perdre la vue à l’âge de 28 ans, mais je ne m’en suis pas rendu compte au début. J’avais économisé l’argent que j’avais gagné avec une peinture pour payer une opération au Lasik. Lors de ma consultation, j’ai été informé que je n’étais pas éligible à cette procédure, car j’avais développé une pathologie sous-jacente : le rétinoschisis. L’argent que j’avais économisé pour améliorer ma vision était maintenant utilisé pour conserver la vision qu’il me restait et 10 jours plus tard, j’étais en salle d’opération pour une vitrectomie. J’ai passé six mois à porter un cache-œil sur un œil et à compter sur mon œil dominant pour continuer à peindre. Perdre 20 à 25 % de ma vision a été vraiment cathartique et même si je ne parvenais pas à comprendre à quel point j’avais peur, je connaissais aussi l’importance de faire de l’art tant que j’en avais encore la capacité.

Comment la peinture a-t-elle changé votre vie ?

La peinture m’a aidé, et m’aide encore, à traiter des choses que je n’avais pas encore pleinement comprises. En tant que forme de méditation, cela m’a permis de traiter des chapitres de mon enfance, me motivant à me concentrer sur ce que je peux faire, plutôt que sur mes limites. La peinture me permet d’être en contact avec moi-même et de découvrir qui je suis en fonction de la façon dont je vois le monde, plutôt que de la façon dont le monde me voit. La communauté artistique, ainsi que mes supporters, me donnent le sentiment que j’appartiens vraiment et que je mérite de prendre place dans ce monde.

Quel est votre processus créatif ?

Je commence souvent mon processus en faisant une esquisse de ce que je vais peindre. Je poursuis ensuite en peignant les zones les plus sombres et les zones les plus claires de l’image afin de créer un contraste à utiliser comme référence. Je répète cette étape pendant que l’image se rassemble. Je considère la peinture comme un puzzle 3D, dans lequel j’ajoute les formes et les tons les plus évidents, révélant lentement les pièces que je dois ajouter.

En tant qu’artiste partiellement aveugle, quels sont les plus grands défis pour vous ?

Être artiste dans une société fortement capitaliste signifie souvent devoir donner la priorité au travail/à l’argent plutôt qu’à mon art. Cela peut laisser peu de temps, d’argent et d’énergie pour se sentir inspiré ou discipliné. Les fournitures artistiques sont chères en soi et se les procurer signifie devoir faire des sacrifices que peu de gens sont prêts à faire. Mes peintures peuvent prendre entre 30 et 200 heures, ce qui m’oblige parfois à laisser ma vie sociale en veilleuse. Ironiquement, mes problèmes de vision gênent rarement mon travail, car j’oublie souvent que je suis malvoyant lorsque je peins.

Y a-t-il un tableau en particulier dont vous êtes particulièrement fier ?

Ma peinture C’est l’Amérique de Donald Glover est la peinture qui a le plus changé ma vie et dont je suis le plus fier. C’était la première fois que je travaillais avec du pétrole après des années d’intimidation. Lorsque j’ai partagé ce tableau sur les réseaux sociaux, j’ai été reconnu dans le monde entier, y compris par l’équipe de Donald Glover. Cette peinture a couvert mes frais de chirurgie et m’a donné la confiance dont j’avais besoin pour considérer l’art comme une carrière potentielle.

Qu’espérez-vous que les gens retiendront de votre art ?

Honnêtement, n’importe quoi. Je ressens une grande joie lorsque quelqu’un ressent un lien avec mon art, à quelque niveau que ce soit. C’est encore plus satisfaisant quand on me dit que mon travail inspire les autres à commencer leur parcours artistique. J’apprécie le travail de Van Gogh depuis mon adolescence et j’ai ensuite commencé à m’identifier à l’histoire de sa vie. Mon tableau préféré a toujours été Nuit étoiléequi a eu lieu lorsque Van Gogh a demandé l’aide d’un hôpital psychiatrique pour sa maladie mentale. Ce n’est qu’après avoir fait de même que j’ai découvert l’histoire derrière ce tableau. Mettre mes émotions, mon histoire, ma vision dans mon art et les partager avec le monde peut souvent me faire me sentir vulnérable, c’est donc valorisant et libérateur d’entendre quand quelqu’un apprécie ou s’identifie à mon travail.

Ed Urena : Instagram

My Modern Met a obtenu l’autorisation de présenter des photos d’Ed Urena. Les citations ont été modifiées pour plus de longueur et de clarté.

Articles connexes :

Un musée propose des lunettes pour daltoniens pour aider les visiteurs malvoyants à voir l’art d’une nouvelle manière

Un artiste aveugle crée une fresque murale vibrante célébrant le pouvoir de la musique

L’artiste Daniel Arsham aide un aveugle à profiter de sa sculpture tactile

De puissantes peintures à l’huile représentant des femmes enhardies mettent en lumière la force nécessaire pour affronter les défis de la vie